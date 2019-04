Lourdes, spara e si barrica con ostaggi

MediasetTgcom24 : Lourdes, ex militare spara e si barrica in casa con degli ostaggi #Lourdes - SoloCristy : RT @UnioneSarda: Allarme #terrorismo a #Lourdes, ex militare spara dalla finestra e sequestra tre persone - Sostenitori1 : PAURA A #Lourdes SPARA E SI BARRICA IN CASA CON DEGLI OSTAGGI -

Un uomo di circa 50 anni si èto in una casa con due, a, dopo aver esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Lo riferiscono i media francesi, secondo cui l'uomo sarebbe un ex militare. Glisarebbero la sua ex compagna e la figlia.La donna aveva più volte denunciato l'uomo per violenza. Sono intervenute le forze speciali e la polizia ha intavolato una trattativa. La cittadina francese è celebre per i pellegrinaggi regiliosi.(Di martedì 23 aprile 2019)