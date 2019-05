ANCORA UN GIORNO di Raul De La Fuente | Damian Nenow - La recensione

i-filmsonline

(Di martedì 23 aprile 2019)L'animazione come strumento e tecnica per raccontare il reale, la violenza, la vivida esperienza della guerra. Lo fece Ari Folman con il fondamentale Valzer con Bashir e sulla stessa scia si muovono anche Raúl de laconun, tratto dall'omonimo libro autobiografico di Ryszard Kapuściński. Nel 1975, il giornalista polacco si trova a Luanda, in Angola, in piena decolonizzazione. Mentre i portoghesi fuggono e la città è in preda a quel caos che viene bene sintetizzato dalla parola lusitana "confusao", il Paese sprofonda nel baratro della guerra civile e Kapuściński decide di partire per le zone più calde del conflitto, alla ricerca di una grande storia. Ma dovrà decidere se fare il suo dovere di cronista e divulgare una notizia importante, o tacere per salvare migliaia di vite umane.

