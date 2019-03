Ue | Conte | domani anche a cena con Juncker

Formula 1 – Leclerc concentrato sulla gara : “che emozione la pole position - ma il risultato di domani Conterà davvero” : Charles Leclerc molto emozionato dopo la pole position, ma già proiettato alla gara in Bahrein: il risultato che conta sarà quello di domani Pomeriggio di grandi emozioni per Charles Leclerc. Il giovane pilota Ferrari ha firmato il miglior tempo della pista sul circuito del Bahrain, chiudendo le qualifiche al primo posto, conquistando la sua prima pole position in carriera. In conferenza stampa, Leclerc ha spiegato di fare fatica a tenere ...

Anticipazioni Uomini e donne - domani : Daffrè Conteso - Natalia rimprovera Zelletta : Il Trono Classico di Uomini e donne tornerà domani 29 marzo per la terza puntata settimanale. Archiviato il nuovo 'passo falso' di Andrea Dal Corso e Teresa Langella, l'appuntamento del venerdì concederà ampio spazio ad Andrea Zelletta e ai rimproveri che subirà dalle sue corteggiatrici dopo il bacio da lui scambiato con ognuna di loro. Oltre al tronista, verranno mostrate anche le nuove esterne di Giulia Cavaglià, che avrà un confronto ...

Xylella - olivicoltori : domani incontreremo il premier Conte : Una delegazione di olivicoltori presenti al presidio di piazza Mazzini, a Lecce, sara’ ricevuta domattina nel capoluogo salentino, alle 10.30, dal premier Giuseppe Conte che sara’ in Puglia. Lo annunciano i manifestanti. All’incontro partecipera’ anche Coldiretti. Gli olivicoltori scesi in piazza – a quanto viene riferito – chiederanno interventi ed impegni immediati per le aziende agricole salentine colpite ...

Tav : Conte - domani ho una bilaterale con Macron : "domani ho un incontro bilaterale con Macron". Così il premier Giuseppe Conte, arrivando al Consiglio europeo di Bruxelles, rispondendo a una domanda sulle trattative sulla Tav.

Diciotti - domani il Senato vota su Salvini. Conte in aula : "Prosegue assunzione di responsabilità" : Mentre un nuovo caso migranti si apre, con il Viminale che nega lo sbarco a Lampedusa alle 49 persone soccorse dalla nave italiana Mare Jonio, domani l’aula del Senato è chiamata a votare "sull’autorizzazione a procedere" contro il ministro dell’Interno Matteo Salvini. Mare Jonio, Di Maio: 'Non sarà nuovo caso Diciotti'. Salvini: 'Non metteranno piede in Italia' Che ne sarà della Mare ...

Diciotti - Conte : domani in Aula per voto : Io mi sono sempre assunto le responsabilità e continuerò a farlo.domani sarà questa Aula a pronunciarsi su Salvini e io tornerò, perché su questa vicenda c'è una chiara linea politica che il governo ...

Diciotti - Conte : domani in Aula per voto : Io mi sono sempre assunto le responsabilità e continuerò a farlo.domani sarà questa Aula a pronunciarsi su Salvini e io tornerò, perché su questa vicenda c'è una chiara linea politica che il governo ...

Diciotti - Conte : domani in Aula per voto : 16.58 Il premier Conte sarà domani in Aula,al Senato, per seguire il voto sulla richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Salvini per il caso della nave Diciotti "Si è parlato di assunzione di responsabilità. Io mi sono sempre assunto le responsabilità e continuerò a farlo.domani sarà questa Aula a pronunciarsi su Salvini e io tornerò, perché su questa vicenda c'è una chiara linea politica che il governo ...

Tav - Conte a Macron e Merkel : più riflessione. Telt : domani al via i bandi : Per non perdere i finanziamenti europei già stanziati, il premier annuncia che i bandi per la costruzione della Tav saranno posticipati e con una clausola di dissolvenza. 'Serve un supplemento di ...

Conte : "Sulla Tav decisione entro venerdì" Salvini : domani attendo la risposta finale : Sia Conte che Salvini non sono preoccupati sulla tenuta del governo per la Torino-Lione. Da mercoledì via ai tavoli tecnici "a oltranza". Opposizione sul piede di guerra: per Zingaretti c'è "l'arroganza di chi va avanti senza una visione del futuro".

Tav - domani il vertice della verità tra Conte - Di Maio - Salvini e Toninelli. M5s da Torino : no - Lega - sì : Luigi Di Maio, la sindaca Appendino e Casaleggio, tutti e tre alla presentazione a Torino del fondo per l'innovazione tecnologica, un miliardo in tre anni, ma il Tav, tema sullo sfondo, si prende la ...

Diciotti - indagati Conte e Di Maio. Domani il voto dei militanti M5S su Salvini : ROMA Per il caso del blocco dei migranti sulla nave Diciotti il premier Giuseppe Conte e i ministri Luigi Di Maio e Danilo Toninelli, tutt'e tre esponenti dei 5Stelle, stanno per affiancare sul...

Caso Diciotti - domani il voto online della base M5s per processare Salvini. Sotto inchiesta anche Conte - Di Maio e Toninelli : Voteremo sì, se il responso delle consultazioni online andasse in questo senso' avverte il Sottosegretario Di Stefano. Martedì il voto della giunta per le autorizzazioni. La procura di Catania apre un ...

I pastori sardi domani in piazza a Montecitorio. Conte e Centinaio in Sardegna per soluzione : Si estende la protesta degli allevatori: blocchi stradali riversando sulle strade decine di taniche di latte per il quale chiedono un prezzo più equo. Minacciano di fermare anche le elezioni regionali ...