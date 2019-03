Layers of Fear 2 si presenta in un nuovo video let' s play

eurogamer

(Di domenica 31 marzo 2019) Direttamente dallazione del PX East, possiamo di seguito vedere unfilmato di gioco diof2, e riportato sul canale YouTube di Eurogamer.Il gioco ci narra la storia di un attore della Golden Age di Hollywood che si ritrova alle prese con un film girato su un misterioso transatlantico, dunque il cinema sarà il punto focale dell'intera esperienza mentre l'atmosfera cupa a claustrofobica e la presenza di ambienti in costante cambiamento, assieme alla storia sfaccettata, danno il giusto contributo per rendere quest'esperienza una degna avventura horror.Cosa pensate diof2? Come vi sembra a giudicare dalgamepubblicato?Leggi altro...

