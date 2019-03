Cagnolino cade in un pozzo | salvato dai Vigili del fuoco | VIDEO

tg24.sky

(Di domenica 31 marzo 2019) L'intervento dei pompieri a Petralia Sottana, nel Palermitano. Il cane è stato recuperato e riportato in superficie

