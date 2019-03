Trovate ossa umane lungo il fiume Toce | indagini in corso

Giallo a Ferrara : Trovate ossa umane e una scarpa rossa in un boschetto : Il macabro ritrovamento è stato fatto da un gruppo di volontari di Legambiente che stavano pulendo l'area.Continua a leggere

Ferrara - ossa umane Trovate sotto le mura : ossa umane e una scarpa rosa: è la macabra scoperta che alcuni volontari di Legambiente hanno fatto questa mattina intorno alle 11 in un'area verde a Ferrara. Scattato l'allarme, sul posto sono giunti ...

USA - Trovate più di 2000 ossa umane in casa di "collezionista" - : "Circa la metà della collezione era degli indiani d'America, e l'altra metà della collezione è stata, raccolta, da ogni angolo del mondo", ha detto il capo del dipartimento crimini d'arte dell'FBI ...

Né Emanuela Orlandi né Mirella Gregori - le ossa riTrovate in Nunziatura appartenevano a due antichi romani : I misteri di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori restano irrisolti, ma ora gli specialisti hanno una verità sulle ossa ritrovate nella Nunziatura apostolica di Via Po a Roma. appartenevano a due antichi romani, morti fra il 90 e il 230 d.C. e sepolti nella necropoli che sorgeva sulla via Salaria.A risolvere il dilemma, si legge sul Corriere della Sera, sono stati gli specialisti del laboratorio Circe di Caserta. Da quei resti è ...

Caso Orlandi : le ossa riTrovate in Nunziatura a Roma risalgono al 90-230 dopo Cristo : Tanto rumore per nulla. Le ossa scoperte per Caso lo scorso 30 ottobre, durante i lavori di ristrutturazione in una dependance nella sede della Nunziatura Apostolica di Roma risalgono all’età imperiale, con una datazione che varia tra il 90 ed il 230 dopo Cristo. E pensare che quando furono rinvenute si pensò che potessero essere i resti di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, le due giovani scomparse nel 1983 dalla Capitale. Ancora una volta non ...

Ossa Trovate in Vaticano : non appartengono ad Emanuela Orlandi - risalgono all'epoca romana : Risolto il giallo delle Ossa rinvenute in Vaticano, presso la sede della Nunziatura Apostolica, qualche mese fa. I resti non apparterebbero a Emanuela Orlandi e Mirella Gregori (scomparse nel 1983) - come si era ipotizzato in un primissimo momento - bensì a due antichi romani. Le Ossa, infatti, risalirebbero ad un periodo compreso tra il 90 e il 230 dopo Cristo. Della vicenda si è occupata, nelle scorse settimane, anche la trasmissione "Chi l'ha ...

Ossa Trovate in Vaticano - ecco a chi appartengono : l'incredibile scoperta : di Silvia Natella In un primo momento si era pensato che le Ossa rinvenute nella Nunziatura Apostolica, in Vaticano , settimane fa potessero appartenere a Emanuela Orlandi o a Mirella Gregori. Un'...

Ossa Trovate in Vaticano - ecco a chi appartengono : l'incredibile scoperta : In un primo momento si era pensato che le Ossa rinvenute nella Nunziatura Apostolica, in Vaticano , settimane fa potessero appartenere a Emanuela Orlandi o a Mirella Gregori. Un'ipotesi esclusa dalle ...

Casale Monferrato : le ossa riTrovate in riva al Po potrebbero essere di una donna : Un sacco nero contenente ossa umane giaceva sulle rive del fiume Po, su un isolotto tra Casale e Frassineto, in provincia di Alessandria, emerso probabilmente dal ritiro delle acque dovuto alle scarse piogge. A fare la terribile scoperta un giardiniere Casalese di 41 anni, mentre nella giornata di ieri portava a spasso il suo cane. L'uomo ha visto improvvisamente avvicinarsi l'animale con un osso in bocca, un osso troppo grande per appartenere ...