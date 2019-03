La decide ancora Kean | che fatica contro l' Empoli | ma la Juve strappa i 3 punti

Roma - Gonalons vuole il Siviglia. L'agente frena : «Ancora presto per decidere» : Roma - Gonalons vuole il Siviglia , ma non è detto che i Siviglia voglia ancora Gonalons. A frenare le dichiarazioni d'amore del centrocampista francese per il club andaluso ci ha pensato L'agente di ...

Sci - Marcel Hirscher pensa al ritiro : «Devo ancora decidere» : VINCERE, ancora - Nessuno ha mai vinto tante Coppa del Mondo quanto Marcel Hirscher : l'austriaco ha conquistato l'ottava consecutiva e ha staccato ulteriormente Marc Girardelli , fermo a cinque. Nel ...

People - voci dal corteo contro il razzismo : “Bisogna decidere da che parte stare - questo Paese non è ancora perduto” : Duecentomila persone presenti, 1.200 associazioni che hanno aderito all’appello, 30 gonfaloni che hanno sfilato, 7 carri delle associazioni promotrici che hanno aperto il corteo. Sono alcuni dei numeri dati dagli organizzatori della manifestazione “People-Prima le persone” che sabato 2 marzo ha riempito le strade del centro di Milano. Una manifestazione colorata e variegata che ha visto la partecipazione di italiani, migranti e ...

Sul Global Compact M5s e Lega decidono di non decidere (ancora) : “Finalmente ce l’abbiamo fatta”. Ieri, Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia non firmerà il Global Compact delle Nazioni Unite sui migranti. E a imporre questa linea al governo gialloverde pare siano stati propri quelli di Fratelli d’Italia, grazie a una mozione che hanno presentato il 30 gennai

Inps - trattative per il dopo Boeri. La Lega : 'Ancora nessun accordo con M5S. Si decide lunedì' : Con il M5s non c'è alcun accordo ma anche nessuna preclusione per le nomine Inps. Lo puntualizzano fonti della Lega. Si sta lavorando per una soluzione veloce, che arriverà nei prossimi giorni, per il ...