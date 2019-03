Bologna-Sassuolo | probabili formazioni | Mihajlovic contro De Zerbi

Probabili Formazioni Bologna vs Sassuolo - Serie A 31-3-2019 e info : Serie A, 29a giornata, Probabili Formazioni ed info di Bologna vs Sassuolo, 31-3-2019Derby emiliano molto delicato in ottica salvezza. Il Bologna è sempre terz’ultimo, ma ha trovato due vittorie consecutive che l’hanno riportato vicinissimo al trenino Empoli-Spal-Udinese, tutte a portata di schioppo. Oltre questa piccola muraglia c’è proprio il Sassuolo, in netta caduta come certificato dal 3-5 interno patito dalla Samp e a secco di vittorie ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Sassuolo squadra forte - ma possiamo vincere» : Bologna - Sinisa Mihajlovic , tecnico del Bologna , ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Sassuolo. Queste le parole del serbo: ' La sosta non ci ha aiutato - ammette -, è ...

Bologna Sassuolo formazioni probabili - Santander ancora ai box : Bologna Sassuolo formazioni – Il Bologna non si vuole fermare e cercherà di superare l’ostacolo Sassuolo per proseguire nel suo sogno salvezza. I rossoblu godono di un buono stato di forma e contro la formazione di De Zerbi cercheranno di ottenere altri tre punti importantissimi dopo quelli di Torino. Sinisa Mihajlovic riabbraccia tutti i nazionali: […] L'articolo Bologna Sassuolo formazioni probabili, Santander ancora ai box è stato ...

Bologna-Sassuolo streaming live - ecco dove e come vedere il match : Bologna Sassuolo streaming live , ecco dove e come vederla ecco gli Highlights dell’ultima sfida tra le due squadre VIDEO: Diretta Bologna Sassuolo live ecco dove vederla Guardala QUI in diretta in modalità match live La sfida tra Bologna-Sassuolo sarà trasmessa su Sky Sport(canale 202) e Sky Sport 251 e, dunque, potrà essere seguita in streaming […] L'articolo Bologna-Sassuolo streaming live, ecco dove e come vedere il match proviene da ...

Serie A Sassuolo - Peluso : «Bologna? Per noi è fondamentale» : Sassuolo - "Loro con il nuovo allenatore stanno trovando continuità: e a gennaio sono anche intervenuti pesantemente sul mercato: servirà il piglio giusto da parte nostra". Federico Peluso , difensore ...

Biglietti Bologna-Sassuolo - ecco come acquistare i tickets della sfida della 29esima giornata di Serie A : Si disputerà domenica alle ore 18 il match tra Bologna e Sassuolo, valido per la giornata numero 29 del campionato di Serie A 2018-2019. Teatro della sfida è l’impianto di casa della società rossoblu, lo stadio Renato Dall’Ara. La partita è delicatissima per il Bologna, terzultimo a quota 24 e in furiosa lotta per togliersi dalla zona retrocessione, ma anche per il Sassuolo la via è piuttosto impervia, dal momento che è tredicesimo a ...