Recensione di ' The Umbrella Academy' | una storia confusa sorretta da una regia mozzafiato

Nelke & The Legendary Alchemists : Ateliers of the New World - Recensione : La serie Atelier, pubblicata per la prima volta nel 1997, è ormai divenuta una saga storica. Gust e Koei Tecmo sono riuscite a creare un vero e proprio cult, simbolo del genere JRPG. Il titolo in questione, Nelke & The Legendary Alchemists - Ateliers of a New World, si distacca dal filone principale, presentando una formula spin-off basata sul genere gestionale, con i soliti elementi contraddistintivi di combattimento a turni ed alchimia. ...

Eternity The Last Unicorn : Recensione e Gameplay Trailer : Quest’oggi vi porteremo nel mondo fantasy di Eternity: The Last Unicorn con la nostra Recensione, dopo aver messo le mani sull’edizione PS4 del titolo su gentile concessione di Void Studios e 1C Entertainment. Eternity The Last Unicorn Recensione Eternity è un RPG sviluppato in Unreal Engine 4, potente motore grafico che purtroppo in questo caso non riesce ad esprimere il suo vero potenziale, a causa di una pessima ...

STAR TREK : DISCOVERY - Recensione 2x10 "The Red Angel" : Il decimo episodio della seconda stagione di STAR TREK: DISCOVERY pone finalmente l'attenzione sul mistero che muove la storia centrale, risolvendolo decisamente con i piedi per terra. "The Red Angel" vede confluire tutte le vicende dei protagonisti in un unico filone, ma diversamente dal passato, le prime risposte iniziano ad arrivare, lasciandoci in parte a bocca aperta. Diretto da Hanelle M. Culpepper (che ha già curato per la prima stagione ...

The Princess Guide : Recensione e Gameplay Trailer : Nippon Ichi Software porta in occidente The Princess Guide un nuovo RPG, ed oggi su gentile concessione della celebre casa nipponica vogliamo condividere con voi la nostra Recensione, anticipandovi che il titolo è disponibile su Switch e PS4. The Princess Guide Recensione In The Princess Guide un impavido cavaliere congedato dopo aver servito il suo regno per anni, assumerà il ruolo di maestro, incaricato di allenare 4 ...

The Dirt - la Recensione : il film Netflix sui Motley Crue è l'anti-Bohemian Rhapsody? : È soprattutto un interessante affresco di un mondo, quello del rock loasangelino degli anni Ottanta, che per qualche anno dominò il mondo dettando la via del rock, prima di essere sepolto dall'ondata ...

The Prodigy Il Figlio del Male film al cinema : cast - Recensione - curiosità : The Prodigy Il Figlio del Male è uno dei film al cinema da giovedì 28 marzo 2019. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE The Prodigy Il Figlio del Male film al cinema: scheda GENERE: Horror, Thriller ANNO: 2019 REGIA: Nicholas McCarthy cast: Jackson Robert Scott, Taylor Schilling, Colm Feore, Brittany Allen, Peter Mooney, David ...

The OA 2 - la Recensione : abbiate fede - siete su Netflix : ... i Fratelli Grimm e Carl Gustav Jung Quello che affascina, in The OA 2 , è proprio la sua capacità di astrarre, di essere avulsa dal nostro mondo pur vivendoci dentro: non fa riferimento alla cronaca,...

The Division 2 : Recensione e Gameplay Trailer : Correva l’anno 2016 quando The Division fece il suo esordio sul mercato videoludico, proponendo un gioco differente dalla massa, incentrato sulla co-operazione. A distanza di 3 anni abbiamo avuto il piacere di mettere le mani sulle versioni PC e Xbox One X di The Division 2, e su gentile concessione Ubisoft vogliamo condividere con voi la nostra Recensione. The Division 2 Recensione The Division 2 si distacca dalle gelide ambientazioni ...

The Division 2 Recensione - il looter shooter di Ubisoft : La partenza non brillante di Anthem e l'incapacità di Destiny 2 di mantenersi al livello dell'espansione I Rinnegati , di fatto, evidenziano la carenza di uno sparatutto a mondo condiviso con una ...

The Princess Guide Recensione : ... la principessa golosa che vuole sconfiggere un Drago che terrorizza la sua terra per poterlo finalmente mangiare, passando per le assurdità della giovane Veronica, che vuole dominare il mondo con ...

THE FLASH - Recensione episodi 5x15 "King Shark vs. Gorilla Grodd" - 5x16 "Failure is an Orphan" : Mi chiamo Barry Allen e mi piace abbracciare i pavimenti.Dopo 16 puntate scopriamo che stavano combattendo contro il Cicala sbagliato! Infatti faceva cacare come nemico. Speriamo che con Grace del futuro, dia un senso a questa leggenda del nemico che FLASH non ha mai sconfitto.Ragazzi, che dire, queste puntate erano un pelino noiose. Secondo me la questione è che lo show, le prime 3 stagioni, sono partite con il botto, ovvero erano cariche di ...

Tom Clancy’s The Division 2 Recensione PS4 Pro : un’esperienza di gioco corposa : Sono passati tre lunghi anni e grazie a Ubisoft Italia siamo su Tom Clancy’s The Division 2. Diciamo subito che il titolo non si discosta molto dal suo predecessore; e questo è un bene. Il gioco rimane un open world di genere action RPG con tanti colpi di scena, tanta esplorazione e un comparto tecnico di altissimo livello. The Division 2, dunque, ci riporta nel mondo post-apocalittico che conoscevamo, ma in una location differente. Questa ...

The Division 2 - Recensione : Il panorama dei looter shooter di questi tempi è decisamente affollato. I giochi dai contenuti dinamici che cambiano nel tempo ed evolvono il loro mondo e la loro formula tra una patch e l'altra, hanno fatto breccia nel cuore di noi appassionati, desiderosi di vivere storie emozionante coi nostri amici, affamati di loot sempre più rari e pronti a sconfiggere nemici sempre più importanti nel corso degli anni che ci separeranno dal prossimo ...

The Occupation - Recensione : Sarebbe semplicissimo etichettare The Occupation come la più classica delle occasioni perse ma a conti fatti il team di White Paper Games è riuscito a creare esattamente il gioco che aveva progettato. Più che una storia di occasioni perse l'ultima opera dei creatori del già interessante Ether One sembra più adatta a un altrettanto classico "what if". Cosa sarebbe successo se il concept dietro a questo peculiare progetto fosse stato affidato a ...