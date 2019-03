Messi : 'Rispetto la Juve e vorrei Ronaldo in finale di Champions' : Il numero dieci del Barcellona ha poi sopreso tutti stilando la classifica di coloro che ritiene essere i più forti del mondo: "Neymar, Mbappè, Aguero e Suarez possono essere considerati i migliori. ...

Messi : «Ronaldo al mio livello - Juve fortissima con lui» : TORINO - Leo Messi ha parlato di Cristiano Ronaldo e Juventus in un'intervista concessa all'emittente "Radio 94.7 Club Octubre". Il fuoriclasse del Barcellona ha dichiarato: " Oggi ci sono molti buoni ...

Messi - nostalgia di Ronaldo : «Era bello giocare contro di lui» : ROMA - " Oggi ci sono molti buoni giocatori. Neymar, Mbappé, Suarez, Hazard, chiunque di loro potrebbe essere il migliore al mondo. Non ho citato Cristiano perchè lo metto con me " sono le parole di Leo Messi nei confronti del suo eterno rivale, Cristiano Ronaldo , in un'intervista concessa all'emittente "Radio 94.7 Club ...

Juventus - Allegri : 'Ronaldo rientrerà quando non rischierà ricadute. Kean? Con gol al Liechtenstein non diventa Messi' : Massimiliano Allegri, alla vigilia della ripresa del campionato che vedrà la sua Juventus ospitare domani l'Empoli, parla di Cristiano Ronaldo che, infortunatosi in Nazionale, sarà sottoposto lunedì ...

Ancelotti premiato a Roma : indovinello - Messi e Cristiano Ronaldo... : Roma - Una giornata di lezione all'Università di Tor Vergata, ma di lezione speciale: protagonista assoluto del premio Tor Vergata Etica nello Sport, consegnato all'interno dell'aula Fleming della facoltà di Medicina e Chirurgia, l'attuale allenatore del Napoli Carlo Ancelotti . Il tecnico, che succede a Ranieri nella categoria, ha ...

Lorenzo : " Io e Marc come Ronaldo e Messi nella stessa squadra" : Non dobbiamo per forza essere amici, lo sport che facciamo è individuale. Io voglio sconfiggere tutti e 22 i miei avversari, compreso il mio compagno di squadra.' 'In realtà - conclude - essere nella ...

Mourinho avvisa la Juve : 'Mbappé il più caro al mondo - vale più di Messi e Ronaldo' : ... a BeIn Sports : 'Penso che se valutiamo la sua età e quello che sta già facendo Mbappé sia il giocatore più caro al mondo: vale più di Messi e Cristiano Ronaldo '.

Amauri : 'Solo Ronaldo o Messi avrebbe potuto fare l'impresa compiuta questa settimana' : L'Ajax, prossima avversaria ai quarti di Champions League della Juventus, suscita bei ricordi nell'ex bianconero Amauri, che ha raccontato in un'intervista rilasciata a ilBiancoNero.com la sua esperienza vissuta ad Amsterdam durante il sedicesimo di Europa League giocato con la formazione torinese nel 2010, durante la fase della ricostruzione dopo la Serie B. In quell'occasione l'italo-brasiliano ha segnato una doppietta in risposta al ...

Sorteggio Champions : Juve - c'è la rivelazione Ajax. Sognando Ronaldo-Messi : 'L'Ajax è un esempio di come senza risorse eccezionali si possa costruire una squadra competitiva - li elogia Andrea Agnelli -, attraverso la politica sportiva della coltivazione dei settori ...

Messi contro Ronaldo - una sfida infinita a suon di gol e magie : Tripletta, il mondo juventino caricato sulle spalle prima, durante, dopo la partita. Il sigillo del fuoriclasse, l'uomo della Champions League, sollevata cinque volte. Sempre da protagonista. Otto ...

La luce di Messi dopo le gesta di Ronaldo : l'importanza del fuoriclasse : Sarebbe un grande appuntamento carico di emozione, qualora la finale di Champions opponesse le due squadre, Juventus e Barcellona, in cui giocano i due più forti giocatori del mondo; i due ...

Juve - anche Messi esalta Ronaldo : «Cristiano impressionante» : BARCELLONA - Dopo aver trascinato il Barcellona ai quarti di finale di Champions League con il successo casalingo contro il Lione, Leo Messi ha parlato dell'impresa della Juventus contro l' Atletico ...

Anche Messi loda Cristiano Ronaldo : “quello che ha fatto è impressionante” : Leo Messi ha domato ieri il Lione con una prestazione super, per rispondere a quella di Cristiano Ronaldo contro l’Atletico Madrid Anche Leo Messi non si è potuto esimere dal lodare la prestazione incredibile di Cristiano Ronaldo contro l’Atletico Madrid. Una tripletta splendida che ha consentito alla Juventus di approdare ai quarti di finale. Messi ieri non è stato da meno nell’annichilire il Lione con un cucchiaio che ...

Champions League - la Top 11 degli ottavi : guidano Cristiano Ronaldo e Messi : ottavi di finale, la Top 11 di Sky Sport , 4-2-3-1,: Lloris, Tottenham,; Walker, Manchester City,, van Djik, Liverpool,, de Ligt, Ajax,, Spinazzola, Juventus,; Winks, Tottenham,, Bernardo Silva, ...