Il decreto per i risparmiatori nel dl Crescita | così Conte manterrà le promesse

decretone : luce verde al Senato - misure per gli statali e i lavori gravosi : "Le misure contenute nel contratto di governo stipulato da Lega e Movimento 5 Stelle regalano speranza e dignità agli italiani", sono le parole del Premier Giuseppe Conte dopo la fine della terza lettura in Senato e l'approvazione definitiva del cosiddetto Decretone che dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il Senato approva il decreto Con 150 voti favorevoli, 107 contrari e 7 astenuti, infatti, il maxi decreto unico su Quota 100 e ...

Canone Rai 2019 : esenzione pagamento per reddito - manca il decreto : Canone Rai 2019: esenzione pagamento per reddito, manca il decreto Una svista del governo, una dimenticanza, un errore di distrazione. Oppure no? Sul Canone Rai 2019 ci si domanda se la soglia di reddito per l’esenzione resti quella in vigore nel 2018, oppure torni a essere quella del 2017. La differenza non è di poco conto, soprattutto in caso di obbligo di comunicare la variazione reddituale. Ma anche per il godimento del beneficio ...

Pensioni : aumenti e soglie meno rigide per gli invalidi con il decreto diventato legge : Il decreto legge n° 4 del 2019, il cosiddetto decretone su reddito di cittadinanza e Pensioni, è stato ufficialmente convertito in legge. Anche a Palazzo Madama c’è stato il via libera al testo con tutte le modifiche apportate durante i lavori parlamentari. Adesso il testo finirà in Gazzetta Ufficiale, ma possiamo dire che tutto quello che prevede è effettivamente entrato in vigore. L’impianto iniziale di quota 100 e reddito di cittadinanza è ...

decretone - Conte : "Speranza e dignità agli italiani" : Nel provvedimento qualche novità: offerta di lavoro da 858 euro, pensione di cittadinanza in contanti, qualche aiuto in più ai disabili, stretta sui finti divorzi.

Assunti per il "decretone" : tutti i numeri per il reddito di cittadinanza e Quota 100 : Il "decretone" è legge: rispetto al progetto iniziale, che prevedeva da una parte la fine della povertà e dall'altra la...

decretone - Santanché : “Provvedimento è una supercazzola alla Di Maio. Per dare lavoro aiutino le imprese” : “Questo provvedimento è una supercazzola alla Di Maio. Per dare lavoro bisogna aiutare le imprese, diminuire tasse, cuneo fiscale e burocrazia. Pensare che ci sono delinquenti e persone condannate non è accettabile. Non si può far tutto in cambio di voti. Diciamo si alla flat tax ma in termine incrementale”. Così Daniela Santanchè dopo il flash mob di Fratelli D’Italia al Senato. Il partito voterà “no” al ...

Superammortamento e sconto Imu decreto crescita da 0 - 2 punti di Pil : Di crescita ce n’è poca anche perché le risorse da mobilitare non sono molte. Tant’è che pare che la relazione tecnica che accompagnerà il Decreto indichi un effetto espansivo del pacchetto di misure (che dovrebbe arrivare venerdì sul tavolo del Cdm) sul quadro macroeconomico contabilizzato in uno 0,2% del Pil. Segui su affaritaliani.it

decreto crescita - sblocco nei Comuni per 40 mila assunzioni : Nel Decreto crescita che il governo sta preparando, e che potrebbe essere esaminato dal consiglio dei ministri di venerdì, spunta un nuovo sblocco delle assunzioni nella...

Migranti - perché il diritto d’asilo è più forte del decreto Salvini : Imbarcazione di Migranti (crediti: U.S. navy photo by Chief Information Systems Technician Wesley R Dickey/Released – CC) M. è poco più che un ragazzino quando decide di scappare dalla Somalia. Dopo essere entrato in contatto con un’organizzazione di trafficanti, si dirige in Etiopia, dove viene fatto montare su un pick-up pieno di persone con cui attraversa il deserto. Quando qualcuno si sentiva male – racconta M. – veniva ...

Crescita - il decreto col bonus per la casa che può diventare un "condonino" : bonus in arrivo per la valorizzazione edilizia, tra cui la possibilità di variazione volumetrica: lo si legge nella bozza...

Per il Governo il decreto crescita contribuirà a far raggiungere gli obbiettivi di crescita per il 2019 : Da ricordare anche che lo scorso 20 febbraio, il ministro dell'Economia Tria ha dichiarato che un deficit nominale più alto del 2,04% non implicherebbe un altolà da parte dell'Un, se della deviazione ...

Padoan - il decreto per i risparmiatori : somiglia a un sussidio : L'ex ministro dell'Economia, Piercarlo Padoan interviene a proposito della richiesta di firma dei decreti attuativi, fatta da entrambi i vice-premier al ministro Giovanni Tria, per il rimborso dei risparmiatori delle ...

Rush finale per il decretone - resa dei conti in Tim : Confindustria: seminario Csc su 'Dove va l'economia italiana e gli scenari geoeconomici'. Partecipano, tra gli altri, il presidente Vincenzo Boccia e il ministro degli Affari esteri, Enzo Moavero ...