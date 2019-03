Baruffe fatte in Cassa

ilfoglio

(Di venerdì 29 marzo 2019) Roma. La battaglie politiche attorno alle banche per l’agevolazione delle esportazioni non attirano grande attenzione. Eppure da lì passano la capacità e la modalità di competere delle aziende nazionali. C’è un conflitto sommerso attorno alla Sace, la società di servizi assicurativi e finanziari per

marcopalears : @DavidMartini85 @GiovanniGiuber1 @gadlernertweet @matteosalvinimi 1 Ho scritto guerre E fame (e sì che è un periodo… -