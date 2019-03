Volkswagen - La ID R affronta il China Challenge

quattroruote

(Di giovedì 28 marzo 2019) LaID. R, elettrica da 680 CV, è a caccia di un nuovo record. Dopo aver stabilito il primato alla Pikes Peak e aver annunciato la sfida al Nürburgring Romain Dumas metterà alla prova la sport prototipo a batterie in Cina per conquistare il record sulla Tianmen Shan Big Gate Road. Questo percorso di montagna di 9,99 km con un dislivello di 1.200 metri è composto da 99 curve e non è normalmente accessibile ai veicoli privati, ma solo ai bus destinati ai turisti.Virtuale contro reale. Laha deciso di pubblicizzare l'iniziativa lanciando il. Gli utenti potranno infatti stabilire un record virtuale dal loro smartphone sulla "Road to Heaven" e il miglior tempo sarà quello da battere il prossimo settembre, quando Dumas affronterà il percorso. Si tratta di una sfida che richiederà il massimo impegno, viste le condizioni dell'asfalto e ...