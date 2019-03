Sardegna,a 3 anni tranciato da trattore

Un bambino di treè morto travolto dalla fresa di unin un terreno a Capo Comino, vicino a Siniscola (Nuoro). A guidare il mezzo agricolo il nonno del piccolo, morto sul colpo. Invano l'intervento dei medici del 118giunti sul posto. Il bambino si era allontanato da casa, in campagna, per andare dal nonno che arava il terreno. Non è chiaro se l'uomo mentre lavorava abbia fatto salire sul mezzo il nipote, forse per accontentarlo, o se mentre lavorava non si sia reso conto che il piccolo girava attorno al.(Di giovedì 28 marzo 2019)