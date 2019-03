Primi test biomeccanici al CPO di Formia per le staffette azzurre 4x400 in vista dei

Negli organi di Imane Fadil nessuna traccia evidente di radioattività : i risultati dei Primi test : Non ci sono tracce di radioattività Negli organi di Imane Fadil, la testimone chiave del processo Ruby morta in ospedale il primo marzo. Fonti qualificate riferiscono all'Ansa l'esito dei primi esami fatti sui campioni dei tessuti degli organi prelevati a Fadil. Non sarebbero emerse evidenze macroscopiche di radioattività.Questo dato scientifico fa cadere l'ipotesi che Imane Fadil sia morte per avvelenamento da ...

Imane Fadil - gli esperti dopo i Primi test : «Nessuna traccia di radioattività negli organi» : Gli esiti delle analisi svolte durante tutta la giornata di giovedì sui campioni prelevati con le biopsie di reni e fegato. Ora la Procura dovrà valutare i risultati e decidere come procedere. Nei prossimi giorni l’autopsia

Imane Fadil - Primi risultati su radiottività attesi per giovedì. Sentiti dai pm i familiari della testimone del caso Ruby : I primi risultati sull’eventuale presenza di radioattività sul corpo di Imane Fadil arriveranno solo nel pomeriggio del 21 marzo. Lo si apprende da fonti investigative alla fine della giornata in cui sono cominciati i primi atti relativi all’autopsia sul corpo della testimone del caso Ruby, morta in circostanze tutte da accertare il primo marzo scorso. Oggi infatti, all’obitorio di Piazzale Gorini sono stati eseguiti i primi rilievi ...

Farmaci : anti-Parkinson somministrati direttamente al cervello - Primi test : Modalità di somministrazione: direttamente al cervello tramite una ‘porticina‘ aperta in un lato della testa. E’ questa la prima particolarità di un nuovo trattamento sperimentale per la malattia di Parkinson che è stato testato in un trial clinico che ha coinvolto 35 pazienti (dopo uno studio iniziale sulla sicurezza condotto su 6 persone). Metà dei partecipanti hanno ricevuto un placebo, l’altra metà il Gdnf, fattore ...

Regionali Sardegna - scrutinio a rilentoPrimi dati : testa a testa Zedda-Solinas : Secondo gli exit poll del consorzio Opinio Italia testa a testa tra il candidato del centrodestra Solinas (36,5-40,5%) e quello del centrosinistra Zedda (35-39%). Terzo il candidato del M5s, Desogus (tra il 13,5 e il 17,5%).

Sardegna - i Primi exit poll : in testa il centrodestra : In testa il candidato del centrodestra Solinas, con una forbice che va dal 37 al 41%, seguito a breve distanza dal candidato del centrosinistra Zedda (36-40%): sarebbe questa la prima tendenza del voto alle Regionali in Sardegna secondo i primi exit poll su dati parziali per la Rai del consorzio Opinio Italia.Terzo il candidato del M5S: Desogus ott...

Elezioni Sardegna - Primi exit poll Opinio : testa a testa centrodestra-centrosinistra : Lo scrutinio delle schede è fissato per lunedì, a partire dalle 7. Tra le novità la possibilità di votare con la doppia preferenza di genere

Due Primi posti al Syncro contest di Berlino per Leonardo Fini : Prossimo appuntamento è fissato a Monaco di Baviera per la seconda gara di coppa del mondo in programma il 26 aprile. o.

Formula 1 2019 - la Ferrari e Leclerc impressionano ai Primi test : Leclerc e la Ferrari vanno forte. Il bilancio iniziale dei primi test della SF90 svolti a Montmeló in Spagna è assolutamente positivo. Sul circuito di Barcellona i primi quattro test ufficiali della F1 hanno fornito indicazioni di affidabilità e perfino maggiore velocità rispetto allo scorso campionato malgrado il cambio di regolamento Fia per ridurre il vantaggio aerodinamico (stimando avrebbero prodotto 1,5 secondi in meno a giro). Nelle due ...

Formula 1 - Kubica sui Primi test Williams : 'Non un buon inizio - è preoccupante' : "inizio non perfetto", così un perplesso Robert Kubica ha definito il suo debutto nei test di Barcellona ma soprattutto ha cominciato a delineare la difficile situazione della Williams , team che ...

Formula 1 - Ricciardo sui Primi testi con Renault : 'Peccato per il DRS - ma impatto buono' : "Non tante differenze rispetto al passato. Sto bene nella macchina, la seduta, lo sterzo e tutte le funzioni. Direi tutto ok". Così Daniel Ricciardo ha commentato i suoi primi test sulla Renault RS 19 ...

Blocco auto a Milano da martedì per lo smog in aumento. Primi test per Area B|Le regole : Dopo un weekend con concentrazioni di Pm10 ampiamente sopra la soglia di guardia, scattano le misure temporanee antismog di primo livello. Da lunedì 25 saranno accese le telecamere per la nuova zona a traffico limitato

Smog in aumento - da martedì blocco dei mezzi inquinanti in Lombardia. Primi test per Area B|Le regole : Dopo un weekend con concentrazioni di Pm10 ampiamente sopra la soglia di guardia, scattano le misure temporanee antiSmog di primo livello. Da lunedì 25 accese le telecamere per la nuova zona a traffico limitato

Monopattini elettrici Lime - al via i Primi test-day in Italia - : Lime è presente con i suoi Monopattini in oltre 100 città nel mondo e in meno di tre anni ha completato 34.000.000 di viaggi in 5 continenti. In Italia invece si aspettano linee guida nazionali che ...