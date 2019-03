News Uomini e Donne | Raffaella Mennoia attacca due ex troniste?

Uomini e donne News : frecciatine al vetriolo tra Mario Serpa e Dal Corso : Andrea Dal Corso continua a far parlare di sé, anche ora che lui e Teresa Langella sono ufficialmente una coppia. Nel Corso della registrazione di Uomini e donne che si è tenuta lo sCorso 25 marzo, infatti, l'ex tronista e il suo corteggiatore hanno raccontato i dettagli del loro riavvicinamento, precisando di essere felici insieme e di fidarsi l'una dell'altro. In studio, davanti a tale annuncio, sono caduti i tardivi petali rossi ma non tutti ...

Uomini e Donne News : Ludovica Valli sbotta dopo il ricovero in ospedale di Beatrice : Uomini e Donne, Beatrice Valli in ospedale: Ludovica Valli perde la pazienza e dice la sua sui social Ieri ha fatto il giro del web la notizia relativa al ricovero in ospedale di Beatrice Valli. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sopratutto dopo la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi, è oggi molto […] L'articolo Uomini e Donne news: Ludovica Valli sbotta dopo il ricovero in ospedale di Beatrice proviene da Gossip ...

Uomini e Donne - David e Cristina stanno ancora insieme : le News dopo la puntata : David e Cristina dopo Uomini e Donne: le prime parole da fidanzati Parole d’amore tra David e Cristina di Uomini e Donne! Oggi è andata in onda la puntata con la loro uscita insieme dal Trono Over, un’uscita di sicuro chiacchierata e che non ha convinto proprio tutti. Per esempio, Tina e Gianni non credono […] L'articolo Uomini e Donne, David e Cristina stanno ancora insieme: le news dopo la puntata proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne - Beatrice Valli ricoverata : cosa le è successo : Beatrice Valli di Uomini e Donne finisce in ospedale Beatrice Valli, poco fa, ha fatto una clamorosa confessione su instagram che ha fatto molto preoccupare i suoi numerosissimi fan. cosa ha detto? La ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne ha dichiarato di essere finita in ospedale. Difatti la compagna di Marco Fantini, a tal proposito, ha rivelato con schiettezza sul social fotografico: “Starò qui almeno cinque o sei ...

Uomini e Donne News - Beatrice Valli in ospedale : fan preoccupati : Uomini e Donne, Beatrice Valli in ospedale: i fan dell’ex corteggiatrice preoccupati Beatrice Valli si trova in ospedale. Non sappiamo di preciso per quale motivo l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sia stata portata in struttura ma, stando alle sue ultime dichiarazioni, pare che si sia sentita mala sabato scorso e, per questo motivo, è […] L'articolo Uomini e Donne news, Beatrice Valli in ospedale: fan preoccupati proviene ...

News Uomini e Donne - Ginevra e Claudio : il gesto di lei spiazza : Ginevra Pisani di Uomini e Donne torna da Claudio D’Angelo: il suo clamoroso annuncio Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, alcuni mesi fa, hanno annunciato clamorosamente la fine della loro storia d’amore. Difatti i due, dopo quasi due anni di relazione, hanno deciso di dirsi addio per incompatibilità caratteriali. Tuttavia Ginevra Pisani, in queste ultime ore, ha fatto una dichiarazione che ha spiazzato un po’ tutti. Cosa ...

Uomini e Donne News - Ginevra torna a Riccione da Claudio : fan spiazzati - il motivo : Uomini e Donne, Ginevra Pisani spiazza i fan: l’annuncio del ritorno a Riccione Poco fa Ginevra Pisani ha fatto sapere che sta tornando a Riccione. Non sta tornando da Claudio D’Angelo, è bene specificarlo subito. Questa news su Uomini e Donne comunque è un po’ inaspettata, perché sono passate ormai diverse settimane da quando Claudio […] L'articolo Uomini e Donne news, Ginevra torna a Riccione da Claudio: fan spiazzati, ...

Uomini e Donne anticipazioni - Giulia sceglierà Manuel? Ultime News : anticipazioni Uomini e Donne, Giulia e Manuel: la Cavaglia già pronta alla scelta? Ultime novità Giulia Cavaglia ha mostrato grande interesse per il corteggiatore Manuel sin dal suo primo giorno di trono a Uomini e Donne. La non scelta di Lorenzo Riccardi aveva una sottospecie di pallino per il ragazzo. I due si sono infatti […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni, Giulia sceglierà Manuel? Ultime news proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne News Sossio e Ursula : gravidanza? È giallo. Parla Aruta : Uomini e Donne News Sossio e Ursula: giallo sulla gravidanza. Aruta: “Capite il senso”. Intanto la dama perde le staffe Manco il tempo che la notizia della gravidanza di Ursula Bennardo si diramasse, che già il racconto diventa un giallo. A porre dubbi sulla News riguardante la dama del Trono Over di Uomini e Donne, […] L'articolo Uomini e Donne News Sossio e Ursula: gravidanza? È giallo. Parla Aruta proviene da Gossip e Tv.

Uomini e Donne News - Irene risponde alle critiche : “Non c’è fretta” - la dedica a Luigi : Luigi e Irene news, una dedica speciale dopo la puntata di Uomini e Donne Oggi abbiamo visto in onda la puntata di Uomini e Donne con ospiti Luigi e Irene e le news su di loro non potevano mancare. Non è stata una puntata facile per loro, va riconosciuto: a differenza delle altre coppie, infatti, […] L'articolo Uomini e Donne news, Irene risponde alle critiche: “Non c’è fretta”, la dedica a Luigi proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne : grave lutto per un ex corteggiatore : Alessandro Calabrese di Uomini e Donne in lacrime per la morte del cane Alessandro Calabrese, per i pochi che non lo sapessero, ha partecipato sia alla penultima edizione del Grande Fratello e sia a Uomini e Donne come corteggiatore della ex tronista Sonia Lorenzini. Tuttavia il ragazzo è balzato in queste ore agli oneri della cronaca anche per un altro motivo. Cos’è successo? Alessandro Calabrese oggi è stato colpito da un lutto: il suo ...

Uomini e Donne News Luigi e Irene - lei non si trattiene : “Oggi lo posso dire” : Uomini e Donne, Luigi e Irene news: prosegue la favola d’amore per la giovane coppia Siete in cerca di news di Uomini e Donne su Luigi e Irene? I due sono insieme in questi giorni a Roma, dopo essersi separati per pochissimi giorni. Dopo la scelta Luigi e Irene sono stati insieme in Sicilia, poi […] L'articolo Uomini e Donne news Luigi e Irene, lei non si trattiene: “Oggi lo posso dire” proviene da Gossip e Tv.

News Uomini e Donne : ex corteggiatore svela un curioso retroscena : Uomini e Donne: Emanuele Mauti svela un retroscena sul programma e sulla redazione L’ex corteggiatore di Uomini e Donne Emanuele Mauti, via social, è tornato a parlare del dating sentimentale di Maria De Filippi e lo ha fatto rispondendo ad una delle tante domande che da qualche tempo lo inseguono, ovvero: “Quello che vediamo a Uomini e Donne è tutto vero?” L’ex fidanzato dell’ex tronista Sonia Lorenzini ha cercato ...

Uomini e Donne News : Andrea cerca ancora Teresa Langella? Ecco l’indizio : Uomini e Donne news: Andrea Dal Corso cerca ancora Teresa? Dopo i vari tira e molla tra Teresa Langella e Andrea Dal Corso avvenuti in televisione negli studi di Uomini e Donne, Ecco che arriva dell’altro. L’ex tronista e l’ex corteggiatore pare si stiano frequentando nella vita reale ancora oggi e nonostante tutto quel che […] L'articolo Uomini e Donne news: Andrea cerca ancora Teresa Langella? Ecco l’indizio ...