Malattia di Crohn | un cortometraggio per sensibilizzare e informare l’opinione pubblica

meteoweb.eu

(Di mercoledì 27 marzo 2019)l’opinionesulladie sulla complessità della condizione delle persone che soffrono di questa patologia infiammatoria cronica dell’intestino. Il tutto attraverso la proiezione, fino al 30 aprile, nelle sale cinematografiche, con la collaborazione di Unici (Unione Cinema), di unrealizzato dal trio comico romano ‘The Pills‘. Questo l’obiettivo della campagna di sensibilizzazione ‘Aspettando. L’Agenda Impossibile’ patrocinata dalle associazioni pazienti A.m.i.c.i. Onlus e A.m.i.c.i. Lazio e dalla società scientifica Ig-Ibd (Italian Group for the study of Inflammatory Bowel Diseases), e promossa da Janssen Italia, che parte nel Lazio, con il patrocinio della Regione. “Il nome scelto per questa campagna non è casuale – spiega Salvo Leone, direttore generale ...

palermo24h : Morbo di Crohn, malattia infiammatoria intestino: sintomi - massimoscaccab1 : RT @JanssenITA: Oggi siamo a #Roma per parlare della malattia di #Crohn e della Campagna 'Aspettando Crohn - l'Agenda impossibile' con @mas… - massimoscaccab1 : RT @IlPillolone: Un geniale corto dei @THEPILLSeries per campagna su malattia di #Crohn @JanssenITA @massimoscaccab1 -