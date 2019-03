Gand-Wevelgem 2019 | la startlist e l’elenco completo dei partecipanti Presenti Elia

oasport

(Di mercoledì 27 marzo 2019) Si correrà domenica 31 marzo la, corsa ciclistica che si disputa nella regione delle Fiandre, in Belgio, e che tradizionalmente costituisce il primo appuntamento del trittico dedicato alle classiche del pavé insieme a Dwars door Vlaaderen e Giro delle Fiandre. Dopo la grandissima occasione sprecata daViviani (Deceunick-QuickStep) lo scorso anno, il fuoriclasse italiano cercherà la rivincita nei confronti di Peter Sagan (BORA-hansgrohe) favorito d’obbligo della vigilia. Tra gli uomini da seguire con attenzione impossibile non citare almeno Oliver Naesen (AG2R La Mondiale), Greg van Avermaet (CCC Team) e Arnaud Démare (Gropama-FDJ). Per l’Italia proveranno a giocarsi le proprie carte anche Sonny Colbrelli (Bahrain Merida), Davide Ballerini (Astana Pro Team) e Matteo Trentin (Mitchelton-Scott). Di seguito lacompleta e l’elenco dei ...

SpazioCiclismo : La UAE Team Emirates ha scelto a quali corse mandare Kristoff e Gaviria tra #AG3daagse, #E3BinckBankClassic e #GWE - SpazioCiclismo : La Deceuninck-QuickStep ha annunciato le proprie scelte per #AG3daagse, #E3BinckBankClassic e #GWE - brongosalvatore : RT @Ciclonews_biz: Gand-Wevelgem 2019 presentazione della corsa #CICLISMO #NOTIZIE #26MARZO - -