Corona in carcere | Selvaggia Lucarelli si toglie un sassolino dalla scarpa | «Mi ha

Fabrizio Corona parla dal carcere : "Sono abbattuto - ora basta eccessi" : Il suo avvocato ha spiegato che è "pronto a reagire" e a comprendere che d'ora in avanti "non potrà più lasciarsi andare a comportamenti sopra le righe"

Fabrizio Corona parla dal carcere : "Sono abbattuto - ora basta eccessi" : Fabrizio Corona parla dal carcere: "Sono abbattuto, ora basta eccessi" “Pronto a reagire" e a non lasciarsi più andare a "eccessi e a comportamenti sopra le righe". Così da San Vittore l’ex re dei paparazzi. Il giudice ha deciso lo stop dell'affidamento per una serie di violazioni delle prescrizioni anche ...

Fabrizio Corona - Barbara D’Urso ricostruisce gli ultimi momenti in “libertà” : “Prima di andare in carcere ha voluto salutare il figlio” : “Erano circa le ore 12:30, quando sono andati i carabinieri a prelevarlo in ufficio: lo hanno portato in caserma per il riconoscimento, poi gli hanno permesso di aspettare a casa l’uscita da scuola del figlio Carlos. Dopodiché lo hanno portato in carcere”. Così Barbara D’Urso ha ricostruito in diretta a Pomeriggio 5 gli avvenimenti che hanno preceduto l’arresto di Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi che ha dovuto ...

Il legale : "Corona in carcere è abbattuto. Ha capito che deve dire basta agli eccessi" : È "abbattuto" Fabrizio Corona, tornato in carcere ieri dopo la sospensione dell'affidamento terapeutico decisa dal giudice della Sorveglianza di Milano, ma anche "pronto a reagire" e a comprendere che d'ora in avanti non potrà più lasciarsi andare ad "eccessi e a comportamenti sopra le righe". Lo ha spiegato uno dei suoi legali, l'avvocato Ivano Chiesa, che è andato ad incontrarlo a San Vittore e che ha voluto ...