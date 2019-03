Concorso dirigenti scolastici | supera la prova scritta il 40% dei candidati

Concorso dirigenti scolastici : oggi possibile pubblicazione degli ammessi all'orale : Si è conclusa ieri, 26 marzo, la fase di abbinamento dei codici ai nominativi dei candidati che hanno sostenuto lo scorso ottobre la prova scritta del Concorso per dirigenti scolastici. oggi, 27 marzo 2019, con molta probabilità il Miur potrebbe pubblicare l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale. In ogni caso, gli ammessi all'orale riceveranno comunicazione all'indirizzo email indicato in fase di domanda. Tutti i candidati che ...

Scuola - Concorso dirigenti scolastici ultime notizie : esito incontro Miur-sindacati sulle tempistiche : Il sindacato Flc-Cgil ha pubblicato una nota informativa all’interno della quale si rende noto l’esito dell’incontro informativo che si è svolto ieri, giovedì 21 marzo, presso la sede del Ministero dell’Istruzione, sul concorso dirigenti scolastici: l’incontro era stato richiesto dalla stessa Flc-Cgil, insieme a Cisl Scuola e Uil Scuola per avere delle informazioni più precise in merito alla correzione delle prove ...

Concorso dirigenti scolastici : candidati ammessi direttamente vincitori e aumento posti : Sono in tanti i docenti che hanno sostenuto lo scritto del Concorso per dirigenti scolastici che attendono gli esiti della prova. La correzione delle prove dovrebbe essere in fase di ultimazione, ad ogni modo le prove scritte dovrebbero essere corrette entro il 31 marzo 2019, in modo da poter comunicare gli esiti tramite e-mail ed avviare il calendario della prova orale. L'accesso a quest'ultima sarà garantito ai candidati che hanno ottenuto un ...

Concorso dirigenti Scolastici : per metà aprile previste le prove orali : In fase di ultimazione la correzione delle prove scritte del Concorso per Dirigenti Scolastici. Infatti, lo scorso 24 gennaio le sottocommissioni si sono riunite a Roma ed hanno incominciato a correggere le prove scritte di lingua Inglese. Ad ogni modo la correzione delle prove scritte dovrà essere obbligatoriamente conclusa entro il 31 marzo. In modo che per metà aprile i candidati che hanno superato la prova scritta (i quali saranno avvisati ...

Concorso funzionari Agenzia entrate : nuovo rinvio prova e bando per dirigenti : Il 1° febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo comunicato dell’Agenzia delle entrate che avrebbe informato i partecipanti alla selezione del Concorso per 510 funzionari amministrativo-contabili sulle date della prima prova o sull’eventuale rinvio. Il comunicato ha rinviato la pubblicazione delle date della prima prova alla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019 in cui si spera vengano pubblicati i giorni in cui i ...