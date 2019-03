Sul set di ' Cafarnao' con Nadine Labaki

Barbara Bouchet : risate con Zalone Sul set. In tv oggi volgarità : "Non posso dire nulla", Checco Zalone mi ha imposto il "silenzio stampa" ha detto Barbara Bouchet ospite d'onore della XIV edizione del festival di corti Cortinametraggio, a proposito del nuovo film dell'attore sbanca botteghino con cui ha appena girato a Malindi e che per la prima volta lo vede anche regista. Il film uscirà a Natale e il titolo dovrebbe essere "Tolo Tolo". Ma l'attrice 75enne, sogno erotico di molti italiani per le tante ...

Amianto : 15° settimana mondiale per la sensibilizzazione e consapevolezza Sulle malattie : L’Organizzazione per l’aumento della consapevolezza sulle malattie causate dell’Amianto (ADAO), organizzazione no-profit indipendente dedicata alla prevenzione dell’esposizione all’Amianto, ha annunciato il lancio della 15° edizione della settimana mondiale della sensibilizzazione sull’Amianto (Global Awarness Awareness Week), in programma dal 1 al 7 aprile 2019. La Campagna di quest’anno è dedicata ad aumentare la ...

'Gomorra 4' - Salvatore Esposito e Marco D'Amore si raccontano : 'Dopo 6 anni insieme Sul set siamo diventati fratelli' : Salvatore Esposito e Marco D'Amore sono il protagonista e il regista esordiente di Gomorra 4 che andrà in onda da venerdì su Sky Atlantic per 12 episodi. I due sono diventati fratelli nei sei anni che ...

ATP Miami – Federer Sul velluto contro Krajinovic - King Roger liquida in due set il serbo e va agli ottavi : Partita dominata dall’inizio alla fine per Federer, che supera senza problemi il serbo Krajinovic con il punteggio di 7-5, 6-3 Roger Federer si qualifica per gli ottavi di finale del Miami Open, liquidando in due set il serbo Krajinovic. Tutto semplice per il tennista svizzero, che stacca il pass per il turno successivo battendo il proprio avversario con il punteggio di 7-5, 6-3 dopo un’ora e mezza di gioco. Match in equilibrio ...

Jude Law da attore a cantante Sul set di The New Pope : il video del mega party con Sorrentino : Da attore a cantante, c'è qualcosa che Jude Law non sappia fare? Di recente lo abbiamo visto al cinema in Captain Marvel e quest'anno tornerà in The New Pope, serie sequel di The Young Pope, ancora diretta da Paolo Sorrentino che andrà in onda su Sky Atlantic, come accaduto con la prima stagione. Nelle ultime ore, in occasione del compleanno del costumista dello show, Luca Canfora, Jude Law ha intrattenuto gli ospiti in una esilarante ...

UE : Coldiretti partner di Farm Europe - il think tank multiculturale Sull’economia e il settore agricolo : Coldiretti, la più grande organizzazione degli agricoltori italiani, ha deciso di aderire dal 1° aprile 2019 a Farm Europe il think tank multiculturale sull’economia e il settore agricolo in Europa. L’accordo è stato siglato tra il Presidente nazionale di Coldiretti Ettore Prandini e da Yves Madre, il presidente di Farm Europe. L’obiettivo – spiega Coldiretti – è contribuire alla creazione di una rete di confronto sui temi centrali ...

Truffati banche - Salvini in pressing Sul Tesoro : 'Tria firmi i decreti attuativi entro questa settimana oppure lo facciamo noi' : ... secondo cui sono ormai prossimi ad una soluzione i nodi sugli indennizzi ai risparmiatori colpiti dai crack bancari, tanto che il decreto attuativo del Ministero dell'Economia , reclamato da Matteo ...

Truffati banche - Salvini in pressing Sul Tesoro : “Tria firmi i decreti attuativi entro questa settimana oppure lo facciamo noi” : Dice che i rapporti tra di loro sono “eccezionali“. Ma poi lo attacca, ironico fino a un certo punto: “Se poi mi firma i decreti attuativi per i rimborsi ai risparmiatori Truffati lo porto via per il week end”. Parola di Matteo Salvini, che arrivando al Policlinico di Milano ha parlato così del ministro dell’Economia Giovanni Tria. Il vicepremier, come ripetuto spesso negli ultimi giorni, vuole ...

Dopo sette riSultati utili consecutivi la Jcp costretta ad alzare bandiera bianca : Dopo sette risultati positivi la JCP deve alzare bandiera bianca in quel di Azeglio su un campo difficile e al limite della regolarità. La JCP parte forte aggredendo e pressando i fisici avversari e ...

"Così mi faccio in due - attrice forte Sul set ma insicura nella vita" : Vittoria Puccini una e due. Pirandello l'avrebbe riassunta così. La bionda, fragile eroina di Elisa di Rivombrosa o Anna Karenina che pare tutt'altra dall'energica e volitiva protagonista de L'Oriana, ...

Posizioni long degli asset manager Sull'euro riprendono a salire : ... in particolare quelli degli indicatori PMI, che mettono in discussione la possibile inversione del ciclo economico negativo dell'Europa, che per l'economia americana, che continua a mostrare segni ...

Diretta/ Milano Perugia - riSultato 2-2 - streaming video e tv : 25-19 al 4set! : Diretta Milano Perugia: info streaming video e tv della partita di volley maschile, attesa oggi per la 26giornata e ultima della Serie A1, Superlega.

