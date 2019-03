Manifestazione contro multinazionali | Cassis nel mirino

In Piazza per il Proprio Futuro : Manifestazione Studentesca Contro i Cambiamenti Climatici #planetB : Lo scorso 15 marzo a Roma, come nel resto del mondo, flotte di studenti sono scese in Piazza per supportare Greta Eleonora Thunberg Ernman, una sedicenne svedese che nell’ultimo anno ha manifestato, da sola, davanti al Parlamento Svedese per sensibilizzare i suoi connazionali ai problemi ecologici dovuti all’inquinamento ambientale. Giovani di tutto il mondo hanno risposto al suo appello e hanno deciso di manifestare Contro i Cambiamenti ...

Forza Nuova sfila a Prato - in migliaia a contro-Manifestazione : migliaia di persone hanno partecipato al presidio antifascista a Prato, in piazza di Santa Maria delle carceri, tra associazioni, sindacati e partiti di sinistra. Presidio in risposta alla ...

Milano - raduno di estrema destra per centenario del fascismo. ControManifestazione Anpi : “È anniversario tragico” : Circa un centinaio di nostalgici del fascismo si è radunato al cimitero Monumentale di Milano per ricordare la formazione dei Fasci da combattimento, movimento nato il 23 marzo del 1919. Un evento criticato e contestato nei giorni scorsi non solo dall’Anpi ma anche dal sindaco Beppe Sala e poi autorizzata come commemorazione dal Questore di Milano. Proprio per questo antifascisti e Anpi hanno organizzato una Contromanifestazione ...

Le foto della Manifestazione contro Brexit a Londra : Centinaia di migliaia di persone, tra cui il sindaco della città, chiedono al governo britannico di organizzare un nuovo referendum

Famiglia : a Verona 'controManifestazione' del Pd il 30 marzo (2) : (AdnKronos) - "Come Conferenze delle donne del Nord Est, Emilia Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, abbiamo aderito agli Stati Generali delle Donne che stanno organizzando per sabato 30 marzo un Convegno e un Flash Mob. L’incontro pubblico comincerà alle 10 al cinema K2 di via Rosmini con la pa

Prato - autorizzata la Manifestazione di Forza Nuova. Ci sarà anche la controManifestazione : Via libera alla manifestazione di Forza Nuova a Prato in programma sabato prossimo. Come si legge su L'Arno.it il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica di Prato, presieduto dal prefetto, ha autorizzato la manifestazione del movimento politico guidato da Roberto Fiore in programma nella città toscana il 23 marzo. Non sono stati "ravvisati motivi per non concedere l'autorizzazione", spiegano dalla prefettura, che auspica il senso di ...

Piazza dei Martiri affollata dagli studenti per il Fridays for Future - la Manifestazione contro il riscaldamento globale : Noi vogliamo che alla luce della scienza ciascuno programmi il proprio spazio di futuro per cambiare strada, visto che sappiamo dove va quella che stiamo percorrendo: come dice Greta o si cambia il ...

Grillo contro la Manifestazione antirazzista di Milano. Un altro salviniano tra noi : Il penoso quanto inopportuno esercizio di benaltrismo (“Razzismo? Ma parliamo di poveri e di Tav…”), esibito da Beppe Grillo dopo la marcia dei 200mila a Milano sabato scorso, evidenzia ancora una volta, se ce n’era bisogno, quale sia la personalità vera del padre spirituale dei pentastellati; il movimento che annunciava la catarsi disintermediata della nostra asfittica democrazia e l’entrata nel regno di Gaia. Se gratti il comico ...

Manifestazione a Milano - People sfila contro il razzismo : «Siamo 200mila». Sala : «Ecco - questa è la nostra Italia» : Il tweet dell'assessore Majorino annuncia: «In piazza 200 mila persone». Alla marcia il sindaco Sala e il suo predecessore Pisapia, l’ex presidente della Camera, Boldrini, e il neosegretario della Cgil, Landini. Oltre mille le associazioni che hanno aderito