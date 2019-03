Samsung Galaxy A90 dovrebbe avere una fotocamera a scomparsa rotante | uno schermo da 6 | 73

Quanto vale la pena aspettare il Samsung Galaxy S10 5G? Velocità di connessione impareggiabile : La settimana scorsa abbiamo riportato l'ufficialità del lancio commerciale del Samsung Galaxy S10 5G il prossimo 5 aprile, almeno nella madrepatria del produttore (ossia in Sud Corea). Per noi italiani e più in generale europei potrebbero essere necesarie ancora svariate settimane prima della distribuzione (anche mesi) vista la mancanza dell'adeguata copertura della rete ultra-veloce, per la quale i lavori sono in pieno svolgimento. Per chi ...

Smart Switch Samsung Galaxy J6+ come funziona : Download Smart Switch per il tuo Smartphone Android la guida con le istruzioni per fare un backup Samsung e salvare foto, video, contatti, musica, impostazioni e documenti importanti

Non entusiasma la batteria del Samsung Galaxy S7 con aggiornamento di marzo una settimana dopo : Ci siamo appena lasciati alle spalle un weekend ricco di novità per quanto riguarda il Samsung Galaxy S7. Nonostante sia stato lanciato sul mercato tre anni fa, infatti, il device è ancora molto popolare qui in Italia, al punto che le segnalazioni sulla disponibilità dell'aggiornamento di marzo per i modelli brandizzati TIM sono state molteplici (ne abbiamo parlato anche noi nella giornata di sabato). Come stanno le cose in questo periodo? ...

Manuale Samsung Galaxy J7 (2016) Guida uso smartphone Pdf : Manuale d’uso Samsung Galaxy J7 (2016) PDF Italiano scaricare il Manuale di istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy J7 (2016)

I preordini per Samsung Galaxy Fold in Europa inizieranno il 26 Aprile con disponibilità dal 3 Maggio : Il 20 febbraio Samsung ha confermato che il suo primo smartphone pieghevole sarebbe uscito negli Stati Uniti il ??26 Aprile e ora l'azienda ha confermato che lo stesso giorno inizieranno i preordini di Samsung Galaxy Fold in Europa con disponibilità a partire dal 3 Maggio in 15 negozi europei. L'articolo I preordini per Samsung Galaxy Fold in Europa inizieranno il 26 Aprile con disponibilità dal 3 Maggio proviene da TuttoAndroid.

Le caratteristiche dei Samsung Galaxy A60 e Galaxy A70 svelate dal TENAA : grandi display e tripla fotocamera : Dal database del TENAA arrivano nuove conferme relative a due smartphone che Samsung si appresta a lanciare: parliamo dei Samsung Galaxy A60 e Galaxy A70 L'articolo Le caratteristiche dei Samsung Galaxy A60 e Galaxy A70 svelate dal TENAA: grandi display e tripla fotocamera proviene da TuttoAndroid.

Quando sarà in vendita il Samsung Galaxy Fold in Italia? Data uscita - prezzo e accessori in regalo ufficializzati : Per quanto la finestra temporale di uscita del Samsung Galaxy Fold fosse nota per l'Europa, in queste ore il produttore ha rilasciato nuovi dettagli sull'inizio delle vendite dello smartphone pieghevole, ma anche sul suo prezzo e ancora sugli accessori premium che saranno disponibili per i primi acquirenti del device. Non possiamo lasciarci sfuggire queste informazioni che riguardano direttamente l'Italia come molti altri paesi del vecchio ...

Infuocato weekend con Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Lite a prezzo basso solo il 24 marzo : Un weekend estremamente interessante quello che stiamo vivendo per tutti coloro che sono alla ricerca di uno smartphone nuovo di zecca a prezzi interessanti, soprattutto per chi ha nel mirino i vari Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Lite. Quest'ultimo, a dirla tutta, è stato già al centro di un approfondimento meno di 48 ore fa sul nostro magazine, essendo uno dei protagonisti assoluti della campagna Unieuro ancora in corso con sconto dell'IVA. ...

Deludente modalità Instagram con il Samsung Galaxy S10 : urge un aggiornamento : In Italia ci sono diverse soluzioni per acquistare un Samsung Galaxy S10, anche a rate. L'ultima che abbiamo avuto modo di analizzare sulle nostre pagine ce l'ha offerta TIM, grazie alla campagna TIM Next che potrebbe rivelarsi molto utile per chi intende assicurarsi la possibilità di passare al Samsung Galaxy S11 a condizioni agevolate. Allo stesso tempo, però, oggi 24 marzo per molti utenti potrebbero rivelarsi utili anche altri ...

I rumor tratteggiano già una scheda tecnica completa di Samsung Galaxy Note 10 : Il mondo dei rumor non conosce pause. Liquidata la pratica Galaxy S10, è tempo di concentrarsi su ciò che verrà, cioè Samsung Galaxy Note 10 L'articolo I rumor tratteggiano già una scheda tecnica completa di Samsung Galaxy Note 10 proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 23 marzo : LG G7 ThinQ - POCOPHONE F1 - Huawei Mate 20 Pro - Samsung Galaxy S10e e tanti altri : oggi sono in offerta LG G7 ThinQ, POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy S10e e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a mettere mano al portafogli? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 23 marzo: LG G7 ThinQ, POCOPHONE F1, Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy S10e e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S10 - S10e o S10+? Come scegliere quello giusto (video) : Abbiamo messo a confronto i tre nuovi Samsung Galaxy S10, S10 Plus ed S10e. Qual è quello giusto per voi? Vi spieghiamo Come scegliere in un video. L'articolo Samsung Galaxy S10, S10e o S10+? Come scegliere quello giusto (video) proviene da TuttoAndroid.

Aria fresca per Samsung Galaxy S7 TIM con aggiornamento di marzo da questo sabato : Emergono finalmente segnali incoraggianti per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S7 TIM. Dopo qualche mese di silenzio, infatti, una delle versioni dello smartphone che ha riscontrato maggiore successo dal 2016 ad oggi ha iniziato a ricevere l'aggiornamento di marzo. Dopo le prime segnalazioni sporadiche di chi ha avuto modo di procedere via OTA, in riferimento anche al pubblico no brand (per il quale abbiamo già parlato dei feedback ...

La cover in pelle ufficiale del Samsung Galaxy Fold potrebbe costare 120 euro : A quanto pare, anche gli accessori ufficiali del Samsung Galaxy Fold saranno estremamente costosi, almeno ciò è quanto suggerisce il sito svizzero di Samsung L'articolo La cover in pelle ufficiale del Samsung Galaxy Fold potrebbe costare 120 euro proviene da TuttoAndroid.