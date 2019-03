La lezione di anatomia di Rembrandt diventa un'app in Realtà aumentata : Rembrandt Reality, Photo courtesy of Capitola La lezione di anatomia del Dottor Tulp , 1632, è uno dei dipinti più famosi al mondo. Sicuramente il più noto, insieme alla Ronda di Notte , tra i capolavori firmati dal maestro olandese Rembrandt van Rijn , 1606-1669,. Oggi quest'opera, che si trova esposta al museo Mauritshuis ...

L'Aria che tira e il pullman che prende fuoco in diretta. Abuso e limiti della Realtà aumentata : Una delle poche novità dei talk televisivi è rappresentata dall’innesto della realtà aumentata. Niente di clamoroso, ci mancherebbe, ma comunque un modo per rendere più curioso e suggestivo il racconto.A L’Aria che tira la pratica è frequente, quasi inflazionata. Con questo metodo infatti vengono a più riprese esposti in primo piano orario e nome della trasmissione. Non solo, a volte si aggiungono le sagome dei politici del giorno, che ...

Suburra - il videogioco : arriva il crimine in Realtà aumentata : 'Dal terzo capitolo in poi si potranno gestire i dialoghi in AR, proiettando cioè i personaggi del gioco direttamente davanti a noi, nel mondo reale'. Suburra arriva, insomma, nel salotto di casa. ...

Nissan : il futuro più prossimo non è la guida autonoma ma la Realtà aumentata che aiuta la mobilità in sicurezza : Nissan: il futuro è la realtà aumentata Nissan e DOCOMO: al via i test su strada della tecnologia Invisible-to-Visible con il 5G Nella prima prova su strada del sistema Invisible-to-Visible (I2V) a bordo ci saranno anche gli assistenti virtuali sotto forma di avatar 3D YOKOSUKA, Giappone (12 marzo 2019) – Nissan e NTT DOCOMO, INC. portano la tecnologia Invisible-to-Visible di Nissan su un veicolo in movimento in una prova su strada, ...

Programmatori e Realtà aumentata : così Luxottica entra nell’era digitale : Luxottica (foto: Giuseppe Cacace/Afp/Getty Images) Il digitale bussa alla porta dell’industria dell’occhialeria e fa nascere nuove professioni per soddisfare bisogni un tempo inespressi. Al fianco dei tradizionali creativi, le imprese del settore cercano sempre più ingegneri, informatici e Programmatori in grado di accorciare le distanze tra industria e consumatore. “Per noi il digitale è una opportunità, permette di rendere ...

Mixed Reality : i vantaggi dietro la Realtà aumentata : I visori con supporto Windows Mixed Reality crescono mostrando delle buone quote mercato, ma quali sono i vantaggi dietro la realtà aumentata? Produttività Come punto cardine delle tecnologie di tipologia Mixed Reality c’è sempre la “produttività”. Il progetto nasce con lo scopo di far coesistere l’ambiente virtuale con quello fisico, dando la possibilità di sovrapporre entità virtuali a quelle fisiche. L’idea era quella di fornire strumenti di ...

Reality Clash è un FPS che sfrutta la geolocalizzazione e la Realtà aumentata come Pokémon GO : Reality Clash è uno sparatutto in soggettiva che sfrutta l'ambiente e la geolocalizzazione per offrire battaglie in cui potrete competere in tempo reale con altri giocatori all’interno di ambientazioni virtuali e reali sfruttando la realtà aumentata. L'articolo Reality Clash è un FPS che sfrutta la geolocalizzazione e la realtà aumentata come Pokémon GO proviene da TuttoAndroid.

Realtà aumentata : l’evoluzione dell’universo a portata di smartphone grazie al Cern : In occasione dell’evento di Google Arts and Culture svolto a Washington, il Cern di Ginevra ha presentato una nuova app gratuita che racconta la storia dell’universo in Realtà aumentata. grazie al nostro smartphone potremo intraprendere un viaggio straordinario nello spazio e nel tempo, che, attraverso la realta’ aumentata, permette di partire dal Big Bang e rivivere in 7 minuti i 13,8 miliardi di anni di evoluzione ...

Google ha collaborato con il CERN per offrire un’esperienza interattiva del Big Bang in Realtà aumentata : Google ha collaborato con il CERN per creare un'applicazione in realtà aumentata che vi guiderà attraverso il Big Bang con una narrazione rilassante di Tilda Swinton. L'app vi offrirà un'esperienza interattiva a 360 gradi che a volte vi chiederà di toccare gli elementi sullo schermo, oppure di inclinare lo smartphone in modo da poter esplorare il cosmo oltre le cornici della vista corrente. L'articolo Google ha collaborato con il CERN per ...

Ubisoft svela un'esperienza di Realtà aumentata per il lancio di The Division 2 : Ubisoft, in collaborazione con DDB Paris e Make Me Pulse, annuncia l'esperienza Echo di The Division 2, un'esperienza digitale unica e immersiva, che combina la realtà aumentata e la tecnologia GPS per offrire agli utenti un viaggio nel mondo di The Division 2. L'esperienza, con doppiaggio in lingua inglese e sottotitoli in Spagnolo, Francese, Italiano, Tedesco, Cinese Tradizionale e Thai, è ora disponibile in Europa, Medio Oriente e ...

La navigazione in Realtà aumentata di Google Maps arriva in Italia : ecco come funziona : La navigazione in realtà aumentata di Google Maps arriva anche in Italia, con un programma che coinvolge le guide locali di livello 5 o superiore. L'articolo La navigazione in realtà aumentata di Google Maps arriva in Italia: ecco come funziona proviene da TuttoAndroid.

Ecco come Lego è tornata a crescere con film - videogame e Realtà aumentata : Lego (Getty Images) La diversificazione premia, parola di Lego. La storica azienda danese, che dal 1932 produce i mattoncini più famosi al mondo, ha presentato il bilancio annuale del 2018, evidenziando una crescita netta di utili e fatturato rispetto al passato. Nonostante l’anno da poco concluso abbia visto non pochi problemi per quanto riguarda il mondo dei giocattoli, con la crisi che ha colpito storiche catene come Toys’R’Us e una ...

Lego torna a crescere : +3 - 5% a 1 - 1 miliardi l'utile 2018. E punta sulla Realtà aumentata : Attivando una app sullo smartphone è possibile rivelare un mondo altrimenti invisibile ad occhio nudo: le scene del gioco fisico si animano mostrando i fantasmi nascosti all'interno delle costruzioni.

La navigazione in Realtà aumentata di Google Maps sbarca in Europa - a partire dalla Germania : Dopo le apparizioni delle scorse settimane, sembra arrivare anche in Europa la navigazione in realtà aumentata all'interno di Google Maps. L'articolo La navigazione in realtà aumentata di Google Maps sbarca in Europa, a partire dalla Germania proviene da TuttoAndroid.