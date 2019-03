Padel | incredibile match point | la schiacciata è fuori dal campo

lastampa

(Di lunedì 25 marzo 2019) Ma in questo caso lo spagnolo Paquito Navarro, uno dei migliori al mondo nel, riesce nell'impresa di schiacciare, una volta varcata la porta del, dando le spalle al terreno di gioco. Un ...

TuttoQuaNews : RT @gazzettamantova: Padel, esce dal campo per schiacciare: il match point incredibile di Paquito Navarro - gazzettamantova : Padel, esce dal campo per schiacciare: il match point incredibile di Paquito Navarro - SouzaEluam : RT @giusmo1: (incredibile anche il numero di spettatori) @RepubblicaTv #Padel, esce dal campo per schiacciare: il match point incredibile d… -