Note degli autori di Mentre ero via

cinemaitaliano.info

(Di lunedì 25 marzo 2019) Come Emma e Chiara prima di lei, qui Monica deve fare i conti con la sua vita precedente, di cui non ricorda una sostanziosa parte, per potere ricostruire la sua storia, deve difendersi da un mondo ...

NicolaPorro : Neo Zelanda: strage contro moschea; la risposta non è chiudere i social. Il Gretinismo, lo sciopero degli studenti… - F_ONAOSI : Superare il gap linguistico degli universitari: una conquista per vincere la sfida del lavoro - MisterCariola : Il prossimo 25 Aprile potrebbe servire a portare alla luce il comportamento degli alleati nell' Italia da 'liberale… -