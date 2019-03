Non ci sarà un governo Conte dopo il governo Conte

Del Piero : 'Juve tornerà a vincere Champions. Se non quest'anno - Non sarà fallimento' : Cristiano voleva una squadra che valeva nel mondo e scegliere la Juve è stato un grande affare". Sul prosieguo della Champions League, aggiunge: "Non vincerla non sarebbe un fallimento, è una parola ...

Inter - Icardi ora si allena Ma Spalletti non "perdona" : Mauro Non sarà titolare : Tra l'Inter e Mauro Icardi, a quanto pare, è tornato il sereno. L'ex capitano è tornato ad allenarsi con il gruppo dopo lo stop di quasi cinque settimane dovuto ad un'infiammazione al ginocchio e alla delusione per essere stato declassato da capitano a soldato semplice. Piero Volpi, medico sociale del club nerazzurro, ha risposto così alla possibilità di rivedere Icardi contro la Lazio, il 31 marzo al Meazza: "Mauro in campo contro i ...

Fabio Aru Non sarà al via del Giro d’Italia 2019! Il corridore sardo verrà operato all’arteria iliaca nei prossimi giorni : Non c’è pace per Fabio Aru. Dopo un 2018 da incubo e un avvio di stagione segnato dal proseguire delle difficoltà, il corridore italiano avrebbe dovuto tornare in sella domani per l’inizio della Vuelta a Catalunya 2019 con l’obiettivo di ritrovare la condizione migliore in vista del Giro d’Italia. Nulla di tutto ciò però potrà verificarsi dal momento che il 28enne sardo dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico nei ...

“Non sarai mai sola” - l’abbraccio del basket azzurro a Miriam. Il padre ha cercato di investirla : Quando il commissario tecnico della nazionale femminile di basket entra nel la palestra di Livorno Ferraris, quattromila abitanti tra le rotonde e le risaie nel Vercellese, cestiste e allenatori lo circondano di attenzioni e di sorrisi. Anche se Marco Crespi è qui per lei, per portarle l’abbraccio delle azzurre e di tutto il mondo del basket, Miria...

Incontri Mediterraneo a Riccione - Minniti Non ci sarà : Si parlerà quindi di corridoi umanitari e sicurezza, temi strettamente legati all'attività politica, che chiuderanno il dibattito aperto giovedì con i diritti umani e la libertà negata, e proseguito ...

Maria De Filippi spiazza il pubblico : 'Non so se Amici ci sarà l'anno prossimo' : È bastata una semplicissima frase pronunciata da Maria De Filippi qualche ora fa, a creare il panico tra i fan del suo longevo talent show: Amici. Nel corso della puntata che è andata in onda il 23 marzo, infatti, la conduttrice ha precisato di non sapere se anche l'anno prossimo il suo format sarà in palinsesto. Qualora Mediaset dovesse decidere di dare l'ennesima edizione a questo programma, vorrebbe dire che gli ascolti del serale che sta per ...

"Non ci sarà nessun aumento dell'Iva" : la promessa più difficile di Salvini : L'aumento dell'Iva è uno spettro che incombe sulla ripresa: "Le clausole Iva non sono scattate e non scatteranno, stiamo...

FrosiNone - comunque vada ci sarà Baroni : Frosinone - I giallazzurri, nonostante la sosta per le nazionali, continuano a lavorare per terminare al meglio una stagione travagliata. Partita malissimo, dopo l'esonero di Moreno Longo e l'arrivo ...

Coppa Davis - BNP Paribas Non sarà più lo sponsor principale. Il gruppo bancario si ritira dopo 17 anni : BNP Paribas non sarà più sponsor della Coppa Davis. Il noto gruppo bancario francese ha sostenuto la competizione tennistica a squadre per ben 17 anni, fin dal lontano 2001 si era creato un sodalizio importante ma BNP non ha digerito la rivoluzione del format del torneo e ha dunque deciso di defilarsi. La Coppa Davis è in sostanza limitata alle Finali di una settimana nel mese di novembre e non è più spalmata nel corso dell’intera ...

Suma : Se Gattuso Non cresce sarà dura vincere i derby - : Sono passati parecchi giorni ma l 'amarezza per il derby perso con l'Inter è un macigno che si fa fatica a eliminare in casa-Milan. Per Mauro Suma la spiegazione c'è e affonda nelle differenze tra i ...

Toto Cutugno a Kiev straccia la blacklist e Non si arrende : ‘Il concerto ci sarà’ : “Certo che ci sarà il concerto a Kiev domani sera (sabato 23 marzo), 4mila persone verranno e io, come sempre, li voglio emozionare e non li voglio deludere. Ho invitato il deputato che ha scritto la lettera a venire al concerto perché voglio conoscerlo e stringergli la mano e magari dopo aver ascoltato le mie canzoni cambierà opinione su di me e capisce che io sono uno vero e faccio questo mestiere con amore e giro il mondo per far ...

Domenica Live : Barbara d’Urso Non sarà più in diretta : Barbara d’Urso a Domenica Live: salta la diretta Barbara d’Urso, fra 10 giorni, sarà quasi sempre in video con Pomeriggio 5, Live – Non è la d’Urso e Domenica Live. A questi tre programmi, a partire dall’8 Aprile, si aggiungerà anche il GF. Insomma la popolare conduttrice avrà veramente tantissimi impegni nei prossimi mesi tra il pomeriggio e la prima serata. Motivo per cui pare che Domenica Live non andrà più in ...