Miami Open 2019 | il set folle di Kyrgios tra tweener | ace dal basso e una lite VIDEO

Miami Open 2019 - i risultati di oggi del 3° turno : Fognini eliminato da Bautista-Agut : Un Fabio Fognini in versione altalena, più discese che salite a dir la verità, saluta il Masters 1000 di Miami . Il tennista azzurro cede in due rapidi set a Roberto Bautista-Agut, numero 25 al mondo: 6-4 6-4 il punteggio finale in favore del tennista spagnolo, meno falloso nel corso del match e attento a sfruttare i cali improvvisi del ligure. Fognini conduceva 6-2 negli head to head con ...

Diretta Miami Open 2019/ Federer Albot - soffrono Wawrinka e Kvitova : Diretta Miami Open 2019 streaming video e tv: in Florida si gioca per il torneo Atp Masters 1000 e Wta Premier Mandatory. In campo Federer e Cecchinato.

Miami Open 2019 - i risultati di oggi del 2° turno : avanti Cecchinato : Marco Cecchinato si è qualificato, senza giocare, per il 3° turno del Miami Open , secondo Atp Masters 1000 del 2019, che si disputa sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Il 26enne ...

Miami Open 2019 - i risultati di oggi del 2° turno : avanti Djokovic - eliminato Thiem : Novak Djokovic si è qualificato per il 3° turno del Masters di Miami . Il serbo numero uno del mondo, già sei volte trionfatore a Miami, 2007, 2008, 2011, 2012, 2014-2016,, leadership che condivide con Andre Agassi, chiamato a riscattare l'uscita di scena a Indian Wells per mano di ...

DIRETTA Miami Open 2019/ Hurkacz Thiem streaming video e tv : attenzione all'austriaco : Tennis, MIAMI OPEN 2019: cronaca in DIRETTA delle partite che si giocano venerdì 22 marzo. Novak Djokovic e Simona Halep tra i protagonisti del giorno.

Diretta Miami Open 2019/ Berrettini Hurkacz streaming video e tv : Lorenzi eliminato : Tennis, Miami Open 2019: cronaca in Diretta del torneo che si gioca in Florida. Sono cinque gli italiani presenti nei due tabelloni principali.

Miami Open 2019 : calendario - orari e guida tv : ...MARZO Sesta giornata dalle 16 alle 4 Sky Sport Uno dalle 17 alle 24 Sky Sport ...