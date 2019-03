Calcio sotto schock | donna muore schiacciata dalla folla prima di una partita

Calciomercato Cagliari - Srna e Cigarini sotto esame per il rinnovo : Cagliari - Inizia il rush finale di campionato e, in casa Cagliari , parte anche la rincorsa alle conferme. Per i giocatori in scadenza di contratto il compito è convincere la dirigenza di meritarsi ...

Le notizie del giorno – Calcio sotto shock : calciatore morto nel sonno - brutto incidente per un attaccante [NOMI e DETTAGLI] : Le notizie del giorno – Grande paura per l’attaccante della Sampdoria Defrel, per il calciatore blucerchiato fino al momento la stagione non è stata entusiasmante in più adesso deve fare i conti con qualche problema fuori dal campo. brutto incidente nelle ultime ore, l’attaccante francese si è schiantato con la sua auto dopo aver tentato di evitare un controllo di Polizia a Genova, nei pressi di Corso Europa, il calciatore era alla ...

Calcio femminile - Coppa Italia 2019 : la finale della prima edizione sotto l’egida FIGC si giocherà al Tardini di Parma : Si giocherà domenica 28 aprile alle ore 12.30 allo stadio Ennio Tardini di Parma la finalissima della Coppa Italia di Calcio femminile, la prima sotto l’egida FIGC. Al momento sono ancora in corsa per la vittoria finale le prime quattro squadre della classifica della Serie A femminile. L’andata delle semifinali si giocherà mercoledì 13 marzo, quando verranno disputate Roma-Fiorentina e Milan-Juventus, mentre gli incontri di ritorno, ...

Mondo del Calcio sotto shock : calciatore muore in campo dopo attacco cardiaco [NOME e DETTAGLI] : Mondo del calcio sotto shock per una tragica morte nella ultime ore. Nel dettaglio un calciatore è morto dopo un collasso cardiaco in campo durante una partita, secondo quanto riportano i media locali Tsinga, attaccante dell’Akanda FC, è crollato al suolo al 23′ durante la gara contro il Missile FC. Il calciatore è stato subito soccorso ma nonostante un massaggio cardiaco è morto poco dopo. Secondo quanto riporta L’Union, ...

Calcio sotto shock - ex Torino muore in campo : tifosi granata sconvolti [NOME e DETTAGLI] : Ultime ore drammatiche per quanto riguarda il mondo del Calcio, nella serata di ieri grande paura per il calciatore del Lecce Scavone, il centrocampista ha perso i sensi dopo un terribile scontro ed un impatto violentissimo in terra, Scavone ha passato la notte in ospedale ed adesso sta bene. Ma altra triste notizie nelle ultime ore, è morto infatti Angelo Cappellazzo, ex calciatore del Torino durante una partita di calcetto. Secondo le ...

Psg - il paradosso dell'Uefa : il presidente sotto inchiesta entra nell'Esecutivo. ''Miglioreremo il Calcio europeo'' : PARIGI - Nasser Al-Khelaifi, proprietario del Psg, rappresenterà presto l'ECA, European Club Association, nel Comitato Esecutivo della UEFA. Una decisione che farà discutere considerando che il club ...

Albalonga (Calcio - serie D) - Proietti : «Col Flaminia un pari giusto - ora sotto con la Coppa Italia» : Roma – Gennaio si conferma mese poco fortunato per l’Albalonga che, dopo la vittoria sul campo dell’Anagni nel primo match del 2019, ha inanellato quattro risultati senza il bottino pieno. Ieri la squadra di mister Fulvio D’Adderio ha impattato per 1-1 sul campo del Flaminia in un match in cui Renan Pippi è stato protagonista assoluto prima con una sfortunata autorete e poi con il gol del pareggio. «Tra l’altro al nostro attaccante è stato ...

Incendio in casa - morto ex calciatore : mondo del Calcio sotto shock [NOME e DETTAGLI] : mondo del calcio sotto shock nelle ultime ore, Incendio scoppiato nell’abitazione di Vittorio Zanetti, ex calciatore del Forlì e del Cesena. Nel dettaglio è stato attaccato da un Incendio mentre dormiva, secondo alcune notizie forse a causa di una coperta elettrica. Zanetti ha cercato di mettersi al riparo ma ha perso i sensi prima dell’intervento dei Vigili del Fuoco chiamati da altre persone all’esterno. L’ex calciatore ...