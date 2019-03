Agrigento | successo di pubblico nella quinta edizione dell' AkraComics & Games

Blastingnews

(Di lunedì 25 marzo 2019)è stata per i giorni del 23 e 24 Marzo al centro'attenzione degli appassionati dei fumetti, videoe cosplayer, con la, svoltasi quest'anno per la prima volta presso il palacongressi cittadino. Una location che si è rivelata particolarmente adatta per questo tipo di evento, il quale invece negli anni passati si era sempre svolto presso degli hotela città.Quello conè un appuntamento divenuto ormai tradizionale per gli appassionati del genere, che fa affluirecittà agrigentina migliaia di appassionati da tutta la regione, con bus e auto private provenienti anche da Palermo, Catania e Messina. Un fatto non scontato, visto che oramai le fiere comics si svolgonostragrande maggioranzaa città italiane e in Sicilia la più famosa e visitata è l'Etnacomics a Catania....

stampalibconsag : Giornate Fai di Primavera, successo ad Agrigento: oltre 6500 visitatori in un giorno - FerrovieInfo : Quando le cose sono fatte bene, sono un successo. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Agrigento #FondazioneFS… - palermo24h : Giornate Fai di Primavera, successo ad Agrigento: oltre 6500 visitatori in un giorno -