Paura in campo per Schar | sviene e rischia di soffocare | Ananidze gli salva la vita

Napoli-Udinese - Paura : Ospina sviene in campo. Tac negativa : E' negativo l'esito della tac a cui è stato sottoposto David Ospina. Nelle prossime ore, il portiere del Napoli verrà trasferito dall'ospedale San Paolo alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, ...

Il Napoli travolge l'Udinese - tanta Paura in campo. Mertens ritrova il gol : Napoli-Udinese 4-2 nell'incontro valido per la 28/a giornata di Serie A. Padroni di casa avanti con Younes (17') e Callejon (26'), rimonta dei friulani con Lasagna (30') e Fofana (36'). Nella ripresa azzurri nuovamente in vantaggio con Milik (57'), poi il quarto gol siglato da Mertens (70'). Momenti

Calcio Napoli - Paura per il portiere Ospina : sviene in campo - portato via in barella : Momenti di paura durante Napoli-Udinese, posticipo delle 18 in corso al San Paolo. Intorno al 41' David Ospina, portiere della squadra di casa, è svenuto, privo di sensi, dopo essersi infortunato in uno scontro ad inizio partita con Pussetto. Il giocatore è stato subito soccorso dai sanitari e trasp

Napoli - Paura per Ospina : batte la testa - resta in campo e poi si accascia Foto|Video Udinese schiantata 4-2 : Il portiere azzurro si infortuna in un contrasto con Pussetto, continua a giocare con il capo fasciato, poi si sente male ad azione lontana: ricoverato in ospedale, è cosciente

Napoli - Paura per Ospina : batte la testa - resta in campo e poi si accascia Foto|Video La gara live con l’Udinese : 4-2 : Il portiere azzurro si infortuna in un contrasto con Pussetto, continua a giocare con il capo fasciato, poi si sente male ad azione lontana: ricoverato in ospedale, è cosciente

Paura per Ospina : sviene in campo : Momenti di Paura durante Napoli-Udinese, posticipo delle 18 in corso al San Paolo. Intorno al 41' David Ospina, portiere della squadra di casa, è svenuto, privo di sensi, dopo essersi infortunato in ...

Ospina si accascia in campo - Paura in Napoli-Udinese : "E' lucido e cosciente", riferiscono fonti del Napoli, riportate durante la telecronaca del match su Sky Sport Serie A . Il contatto con Pussetto, fortuito, era avvenuto al quinto minuto del primo ...

Ospina sviene in campo - Paura al San Paolo : paura al San Paolo di Napoli quando al 41' del primo tempo il portiere degli azzurri Ospina si è accasciato a terra privo di sensi, a palla lontana. Immediato l'intervento dei sanitari del Napoli, che ...

Ospina sviene in campo - Paura al San Paolo : paura al San Paolo di Napoli quando al 41’ del primo tempo il portiere degli azzurri David Ospina si è accasciato a terra privo di sensi, a palla lontana. Immediato l’intervento dei sanitari del Napoli, che lo hanno soccorso. Quando ha ripreso conoscenza, il calciatore è stato accompagnato fuori in barella e trasportato in ospedale con l’ambulanza....

Napoli - Paura per Ospina - batte la testa e si accascia in campo lontano dall'azione : Momenti di paura per il portiere colombiano del Napoli David Ospina, che si è infortunato nel corso del primo tempo della partita con l'Udinese. L'incidente in avvio di gara, dopo un contrasto con l'...

Napoli-Udinese - Paura al San Paolo : Ospina sviene in campo : Per lunghissimi istanti il San Paolo è stato col fiato sospeso a guardare il campo dove i compagni si sbracciavano chiedendo soccorsi per il portiere azzurro David Ospina. Poi la corsa dei sanitari ...

Napoli - Paura per Ospina : il portiere batte la testa - resta in campo e poi si accascia Foto La gara live con l’Udinese : 2-2 : Il portiere azzurro si infortuna in un contrasto con Pussetto, continua a giocare con il capo fasciato, poi si sente male ad azione lontana

Paura Ospina - si accascia in campo lontano da azione : Paura per David Ospina durante il match tra Napoli e Udinese. Il portiere partenopeo si è accasciato al 41', prontamente soccorso dallo staff medico; tanta Paura, dopo che l'ex Arsenal era rimasto in campo nonostante un durissimo colpo ricevuto da Pussetto nelle fasi iniziali di gioco. Ospina è stato trasportato fuori in barella. Le prime notizie parlano di un semplice giramento di testa, ma ovviamente le sue condizioni saranno monitorate, tanto ...

Paura per David Ospina - il portiere si accascia in campo : aveva battuto la testa oltre mezz’ora prima : Paura per il portiere del Napoli David Ospina che dopo essersi infortunato alla testa in uno scontro di gioco a inizio gara, al 41′ si è accasciato ed è stato trasportato fuori dal campo in barella. Il giocatore, dalla prima impressione, sembra comunque cosciente. L'articolo Paura per David Ospina, il portiere si accascia in campo: aveva battuto la testa oltre mezz’ora prima sembra essere il primo su Meteo Web.