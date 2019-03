Migranti | in Italia 44 000 irregolari in più e la Caritas deve correre ai ripari

Migranti - il premier ungherese Orban : 'Abbiamo bisogno dell'alleanza dell'Italia' : Malgrado il fatto che noi abbiamo ragione sulla migrazione, che rifiutiamo, abbiamo bisogno che anche un grande Paese europeo dica la stessa cosa che diciamo noi, altrimenti ci distruggono. E questo ...

In Italia mille morti di mafia e ora le vittime sono i Migranti : ... che sfila accanto al segretario della Cgil Landini e all' ex presidente della commissione antimafia Bindi: « Ora rischiano di rubarci l' economia ». È a loro che si rivolge il presidente della ...

Carpi. Traffico di Migranti : arrestati quattro italiani e due turchi : Operazione dei Carabinieri della compagnia di Carpi (Modena). I militari hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dalla procura

Finanza - infrastrutture - Migranti"Cari italiani - vi aiutiamo noi" : I media cinesi celebrano l'accordo con l'Italia sulla Belt and Road. Il governo di Pechino spiega quali saranno i vantaggi reciproci ed elenca i settori nei quali sarà operativo l'accordo: "Un modello per gli altri paesi Ue" Segui su affaritaliani.it

Migranti. Salvini 'In Italia non mettono piede. Mare Ionio nave dei centri sociali' : ROMA - 'Possono essere curati, vestiti, nutriti. Gli possiamo dare ogni genere di conforto ma in Italia con il mio permesso non mettono piede'. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini risponde così ...

Migranti : ex sindaco Lampedusa - in Italia non c'è alcuna emergenza : Palermo, 19 mar. (AdnKronos) - "Non si capisce l’arroganza di Salvini perché nel 2018 il primato degli sbarchi è passato alla Spagna, con 65 mila arrivi. La Grecia ne ha soccorsi 33 mila e l’Italia soltanto 23 mila. Inoltre, la grande parte (l80 per cento) dei rifugiati sbarcati in Italia sono già a

Migranti - Ong italiana salva 49 persone<br>GdF e Salvini vietano lo sbarco a Lampedusa : La nave 'Mare Jonio' della Ong italiana Mediterranea Saving Humans ieri sera ha salvato 49 Migranti - 12 minorenni - a 42 miglia nautiche dalle coste libiche; i Migranti si trovavano a bordo di un gommone in avaria che imbarcava acqua, la cui presenza era stata segnalata dall'aereo di ricognizione Moonbird della ONG Sea Watch. La Mare Jonio ha risposto alla chiamata d'emergenza in conformità con il diritto internazionale e ha contestualmente ...

Migranti - nave ong italiana a Lampedusa dopo l’ok della Guardia costiera. Ma la Guardia di Finanza vieta lo sbarco : È alla fonda a un miglio e mezzo da Lampedusa la nave Mare Ionio, battente bandiera italiana, del progetto Mediterranea, che ieri ha soccorso 49 Migranti, tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. L’imbarcazione, che non ha l’autorizzazione allo sbarco, è circondata da tre motovedette, due della Guardia di Finanza e una della Guardia costiera. Ieri l’organizzazione non governativa Mediterranea Saving Humans, aveva chiesto alle ...