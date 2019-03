Harley-Davidson Open Day | concessionarie aperte nel weekend

In evidenza Harley Davidson sul listino di New York : Rialzo per Harley Davidson , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,94%. L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline ...

Battle of the Kings 2019 : stabilite le cinque Harley-Davidson finaliste : Tutto è pronto per la finale del Battle of the Kings 2019 che si svolgerà al Roma Motodays dal 7 al 10 marzo. Le cinque Harley-Davidson finaliste si daranno “battaglia” all’ultima personalizzazione custom, per poi scegliere la vincitrice che sarà cura di una giuria di specialisti qualificati ed esperti del settore. B. O. T. K. Giunto ormai alla sua quinta edizione, il concorso custom italiano per eccellenza è diventato uno dei più seguiti grazie ...

Harley-Davidson - con IBM nasce la prima moto elettrica della casa di Milwaukee : Harley-Davidson ed IBM unite per la creazione di una moto del futuro dove tecnologia ed innovazione cambieranno il mondo delle due ruote. Un nuovo progetto che porterà ad una nuova realtà, a dir poco futuristica, dove la tecnologia Cloud, associata ad una intelligenza artificiale – Internet of Things – porterà ad una nuova esperienza di guida già dalla nuovissima H-D LiveWire, la prima moto elettrica della storica casa di Milwaukee, dove sarà ...

Il futuro di Harley Davidson passa dalle tecnologie IBM : ... LiveWire - ha infatti annunciato una partnership con IBM che ha lo scopo di portare Harley Davidson nel mondo digitale. Cloud e internet of things sono le due tecnologie alla base del servizio H-D ...

Rivoluzione Harley-Davidson grazie a Ibm Cloud : Insomma con la prima moto elettrica della casa americana, in vendita a 34.000 euro,, frutto della strategia 'More Roads to Harley-Davidson' e la partnership con Ibm, anche il mondo delle moto è ...

Harley-Davidson - la crisi sembra farsi sempre più nera : ... e siamo stimolati dallo slancio che stiamo costruendo" ha dichiarato Matt Levatich in un'intervista al canale d'economia CNBC.

Si vendono sempre meno Harley-Davidson : Immaginate la persona-tipo sopra una Harley Davidson e avrete un'idea del problema (ma c'entrano anche i dazi, il dollaro e forse in parte anche Trump)

Ford F-150 Harley-Davidson Edition - insieme per un'edizione speciale : Una versione speciale , connubio di due icone americane, a quattro e due ruote, apprezzate in tutto il mondo. In realtà l'allestimento era stato prodotto da Ford in passato, ma la collaborazione con ...

Ford F-150 Harley-Davidson Edition : dedicata al mito delle moto custom [FOTO] : L’edizione speciale del pick-up americano dedicata alle moto Harley-Davidson stupisce per la sua estetica da vera dura e per la sua completa dotazione Debutta sul mercato americano la nuova Ford F-150 Harley-Davidson Edition, edizione speciale dedicata al mitico marchio americano di moto custom. Il pick-up yankee vanta sospensioni BDS con ammortizzatori Fox, un set di ruote in lega da 22 pollici ispirato alla moto Fat Boy e pneumatici ...

Il primo test su strada dello scooter elettrico Harley-Davidson : La metamorfosi verso il mondo elettrico di Harley-Davidson è ormai alle porte, perché dopo i molti annunci in estate vedremo su strada LiveWire, prima moto completamente elettrica realizzata dalla casa di Milwaukee. La svolta dell’azienda è però forte e passa da altri due mezzi che vedremo nei prossimi mesi: una bici e uno scooter, sempre al 100% elettrici e connessi, con una serie di funzioni in grado di agevolare la guida (controllo ...

Harley-Davidson sbanda dopo la trimestrale : Giornata da dimenticare a Wall Street per Harley-Davidson , che esibisce una variazione percentuale negativa del 6,42% dopo aver comunicato risultati di bilancio deludenti. L'utile per azione al netto ...