Dinosauri analogici | idea di edutainment spettacolare

(Di domenica 24 marzo 2019) Lo show è sicuramentee coinvolgente, ma quello che rende per molti versi davvero interessante la produzione "Walking with Dinosaurs - The Arena spectacular", presentata in Italia al Forum di Assago prima di approdare a Bologna e Torino, è la sua anima analogica.Detta in questi tempi la parola sembra quasi impronunciabile, blasfema, ma in realtà è proprio nella capacità di unire la tecnologia di supporto alla manifestazione finale di concretezza antica, con un'anima circense che, al netto della dimensione gigantesca deiche sfilano in scena, ha qualcosa di nuovo proprio nel suo essere radicata nella storia dello spettacolo.irpIl risultato finale è quello di undi valore, capace di sfruttare suggestioni della cultura di massa come l'immaginario di Jurassic Park per riportare attenzione, soprattutto dei bambini (ma non solo loro) sulla storia ...

