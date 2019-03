Ucciso a Torino con colpo di pistola

Esce dal pronto soccorso - 80enne investito e Ucciso da un tram a Torino : Era appena uscito dal pronto soccorso - dov'era andato per una medicazione - quando è stato travolto da un tram , ed è morto sul colpo. Non c'è stato nulla da fare per un uomo di 80 anni , investito e ...

Torino - uomo Ucciso a coltellate in pieno centro : assassino in fuga : Omicidio in pieno giorno nei pressi del lungo Po dei Murazzi tra via Napione e corso San Maurizio: un uomo è stato accoltellato a morte, il suo assassino è in fuga. A raccontare la dinamica ai carabinieri giunti sul posto sono stati alcuni passanti. Al momento è scattata una caccia all'uomo. Le indagini sono ancora in corso, non si conoscono le generalità della vittima.Continua a leggere