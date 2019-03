Salvini : non scatterà l'aumento dell'Iva : 12.52 "Le clausole Iva non sono scattate e non scatteranno". Lo ha assicurato il vicepremier Salvini nel suo intervento al Forum di Confcommercio a Cernobbio. Poi l'allarme demografico: se non si mettono al mondo figli "nel 2050 l'Italia non c'è più, è una enorme casa di riposo". E sulla Cina: bene la visita del presidente Xi, ma "ci vuole parità di condizioni". "Non mi si dica che la Cina è un Paese con il libero mercato". Infine ...

Cina-Italia - Xi Jinping e Conte firmano gli accordi commerciali. Salvini : “Non mi dicano che da loro c’è un libero mercato” : Nell’ultima giornata romana del presidente Xi Jinping, prima di volare a Palermo per il ritorno in Cina, sono stati firmati gli accordi tra le delegazioni ministeriali dei due Paesi: 29 intese per un valore di almeno 7 miliardi. Prima dell’incontro con il premier Conte a Villa Madama - la firma è prevista per le 11.30 - il presidente cinese è però ...

Matteo Salvini - l'ora della paura. "Da lì non si scappa" - "facciamo la fine di Renzi". Le voci della Lega : Dopo le Europee, il bivio di Matteo Salvini. Ormai non è più un segreto per nessuno: il governo durerà fino a maggio, poi il risultato elettorale determinerà chi, come e quando farà cadere il governo. Il leader della Lega ha già assicurato di non aver alcuna intenzione di dar vita a un ribaltone in

Salvini : 'Senza figli - l'Italia fra 30 anni una casa di riposo. L'Iva? Non aumenterà' : è sicuro: l'aumento non ci sarà. Ma 'la crisi che mi preoccupa di più non è quella del deficit e dello spread, ma quella '. Lo dice il ministro dell'Interno Matteo Salvini, al Forum di Cernobbio. 'Se ...

Il Ministro Salvini : se gli italiani non fanno figli “nel 2050 l’Italia non c’è più” : “Se non mettiamo gli italiani nelle condizioni di mettere al mondo figli, nel 2050 l’Italia non c’è più, è una enorme casa di riposo“: lo ha dichiarato oggi il vicepremier Matteo Salvini al Forum di Confcommercio a Cernobbio, commentando il trend di decrescita nella Penisola. L'articolo Il Ministro Salvini: se gli italiani non fanno figli “nel 2050 l’Italia non c’è più” sembra essere il primo su ...

Salvini : lasciamo ius soli alla sinistra - cittadinanza non è premio : "E' scontato che non si riapre il discorso sullo ius soli, lo lasciamo alla sinistra". Lo ha affermato il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "La cittadinanza si merita, si conquista. ...

Matteo Salvini - l'affondo clamoroso della ministra (grillina) Trenta : "Questo non puoi farlo" : Forse Luigi Di Maio ha ottenuto quel che voleva: la guerra fredda tra Matteo Salvini ed Elisabetta Trenta. L'intervista del leader del M5s alla Stampa in cui annuncia un "nuovo sistema di sicurezza integrato" sul modello americano ha scatenato la replica del titolare del Viminale, che si è sentito g

Sicurezza - Di Maio annuncia nuova strategia ma 'non è affronto a Salvini' : Il vicepremier M5s Luigi di Maio ha annunciato un nuovo piano sulla Sicurezza interna al Paese che sarà realizzato con la regia di Palazzo Chigi che seguirà il modello degli Stati Uniti con il ...

Luigi Di Maio bombarda Salvini - l'invasione di campo : "La sicurezza così com'è non funziona più" : Una invasione di campo. Luigi Di Maio, intervistato dalla Stampa, spiega che il sistema-sicurezza di Matteo Salvini "così com'è non funziona più". Due giorni dopo l'attentato dell'autista senegalese all'autobus di studenti a San Donato, il leader del M5s e ministro dello Sviluppo ridisegna le prerog