Roma | il prefetto Basilone | Marciume diffuso | non salva nessun partito o movimento

Intervista al prefetto Basilone : 'A Roma un marciume diffuso che coinvolge tutti i partiti' : 'Questa storia, parlo dell'arresto del presidente del consiglio comunale Marcello De Vito, dimostra che a Roma continua a esserci un marciume diffuso che purtroppo non salva nessun partito o movimento ...

De Vito non si dimette - il Prefetto di Roma lo sospende da ogni carica : Le dimissioni in Campidoglio non sono arrivate, nonostante l'arresto di ieri con l'accusa di tangenti per favorire Parnasi nell'operazione stadio e in altri affari del costruttore. Ci ha...

FdI : esposto a prefetto per via Roma intitolata ad Almirante : Roma – Dopo il caso di Ladispoli, il gruppo FdI capitolino torna a insistere sull’intitolazione di una via di Roma a Giorgio Almirante. Fratelli d’Italia critica in particolare il dietrofront del Campidoglio – che prima, il 14 giugno scorso, disse si’ con una mozione approvata quasi all’unanimita’, e poi, il 26 giugno, fece retRomarcia con altri due provvedimenti – e presenta un esposto al prefetto ...

Astorre : Prefetto Roma iscriva sgombero stabile CasaPound tra priorità : Roma – “Dopo le parole del ministro Tria non servono ulteriori precisazioni: il Prefetto di Roma faccia seguito alla richiesta del Mef e iscriva lo sgombero dello stabile occupato da CasaPound tra le priorita’ d’intervento”. Lo scrive in una nota il segretario del Pd Lazio, senatore Bruno Astorre, in riferimento alle dichiarazioni del ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che ha affermato di aver gia’ ...

Sgombero di Casapound - per il prefetto di Roma "manca la denuncia" : Per sgomberare Casapound dallo stabile di Via Napoleone III a Roma "serve una richiesta di rilascio da parte dell'autorità giudiziaria" dice il prefetto di Roma Paolo Basilone. Manca la denuncia, in altre parole non c'è l'atto di un magistrato, che sia uno sfratto esecutivo o un sequestro preventivo. La saga dello Sgombero della palazzina occupata dai fascisti del terzo millennio giunge a un nuovo capitolo. Nella serie di rimpalli ...

Sgomberare Casapound non è una priorità. Il Tesoro scarica la responsabilità sul prefetto di Roma : Lo sgombero della sede Romana di Casapound non costituisce "una priorità". È quanto emerge da una lettera, anticipata daLa Repubblica, inviata dal Ministero dell'Economia al sindaco di Roma Virginia Raggi, ma anche da una nota del Tesoro, che chiarisce di aver "svolto l'istruttoria e tutti gli adempimenti necessari a rientrare in possesso dell'immobile sito in Via Napoleone III occupato da Casapound", ma sottolinea che ...