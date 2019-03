Lamin : «Perché non Posso avere una vita migliore?» : Quando incontro la polizia, se mi ferma va sempre più o meno così: di dove sei? «Del Gambia». Hai i documenti?«Non li ho». Hai un lavoro?«No, non ce l’ho». E quelle scarpe nuove dove le hai prese? E io allora penso, e vorrei dirglielo, ma poi non glielo dico: «Ma perché credete di essere le uniche persone ad avere il diritto a una vita migliore? La voglio anche io una vita migliore». Chi parla si chiama Lamin – dice che non esiste un ...

Lamin : «Perché non Posso avere una vita migliore?» : Quando incontro la polizia, se mi ferma va sempre più o meno così: di dove sei? «Del Gambia». Hai i documenti?«Non li ho». Hai un lavoro?«No, non ce l’ho». E quelle scarpe nuove dove le hai prese? E io allora penso, e vorrei dirglielo, ma poi non glielo dico: «Ma perché credete di essere le uniche persone ad avere il diritto a una vita migliore? La voglio anche io una vita migliore». Chi parla si chiama Lamin – dice che non esiste un ...

Posso avere il Reddito di cittadinanza 2019? Paletti e iter domanda Poste : Posso avere il Reddito di cittadinanza 2019? Paletti e iter domanda Poste Paletti Reddito di cittadinanza 2019 Ciò che moltissime persone aspettavano finalmente è diventato realtà. Infatti dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il Reddito di cittadinanza. Se ne parla da mesi ma è sempre utile ricapitolare di cosa si tratta. Il RdC è un sostegno per famiglie in difficoltà, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e ...

Posso avere il Reddito di cittadinanza 2019? Paletti e iter domanda Poste : Posso avere il Reddito di cittadinanza 2019? Paletti e iter domanda Poste Ciò che moltissime persone aspettavano finalmente è diventato realtà. Infatti dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il Reddito di cittadinanza. Se ne parla da mesi ma è sempre utile ricapitolare di cosa si tratta. Il RdC è un sostegno per famiglie in difficoltà, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Per i nuclei ...

Posso avere il Reddito di cittadinanza 2019? Paletti e iter domanda Poste : Posso avere il Reddito di cittadinanza 2019? Paletti e iter domanda Poste Ciò che moltissime persone aspettavano finalmente è diventato realtà. Infatti dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il Reddito di cittadinanza. Se ne parla da mesi ma è sempre utile ricapitolare di cosa si tratta. Il RdC è un sostegno per famiglie in difficoltà, finalizzato al reinserimento nel mondo del lavoro e all’inclusione sociale. Per i nuclei ...

Le temperature estreme - alte o basse - Possono avere effetti sui farmaci : ecco quali e in che modo : La maggior parte delle persone è consapevole dei vari effetti che il freddo può avere sulla salute. Tuttavia, gli esperti sostengono che anche le temperature estreme, che siano estremamente alte o estremamente basse, possono influenzare l’efficacia dei farmaci utilizzati per curare certe condizioni. Quanto un farmaco possa essere influenzato dall’esposizione a condizioni molto più calde o molto più fredde di quanto consigliato dai produttori ...