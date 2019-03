Le 10 donne più ricche del mondo 2019 secondo Forbes

Tumore al seno - più diffuso nelle donne : diagnosi riduce mortalità : Il Tumore al seno è il più diffuso nelle donne. Il carcinoma nel 2015 è stata la prima causa di morte nelle donne con 12.274 mila decessi.

Da Uomini E donne a Tale E Quale Show : Carlo Conti ha adocchiato l’ex tronista Teresa Langella. Leggi per saperne di più : Uomini e Donne: Teresa Langella concorrente a Tale e Quale Show 2019 Teresa Langella è in lizza per partecipare alla prossima edizione di Tale e Quale Show. Come riporta il settimanale Oggi, Carlo Conti... L'articolo Da Uomini E Donne a Tale E Quale Show: Carlo Conti ha adocchiato l’ex tronista Teresa Langella. Leggi per saperne di più proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Sfatiamo un mito : le donne alla guida sono più attente degli uomini : Le donne sono più’ attente degli uomini (rispettivamente 77,9% contro 71,8% e 57,8% contro 52,4%). Questo quanto emerge dal report dell’Istat “Senso civico: atteggiamenti e comportamenti dei cittadini nella vita quotidiana“. Mentre tre quarti degli automobilisti riportano di non parcheggiare in doppia fila, poco più della meta’ (54,8%) fa abitualmente attenzione a non adottare comportamenti fastidiosi come suonare ...

Ue : Bracco - 'più donne nei posti chiave perché funzioni meglio' : Nelle politiche ed ecologiche nel welfare, nell'educazione, nella scienza, nella cultura in tanti altri campi siamo da sempre all'avanguardia', ha spiegato Bracco. L'Unione Europea 'ha saputo ...

Violenza donne - norme M5s : ‘Pene più dure per maltrattamenti - stupro e stalking. Fino a 14 anni per chi sfregia’ : Condanne Fino a 12 anni, e non più dieci, per chi violenta una donna; aumenti di pena per i reati di stalking e maltrattamenti in famiglia “Fino a 7 anni”; estensione di “misure di controllo e prevenzione” come “la sorveglianza speciale per i casi gravi o cambio di dimora per la donna vittima”. Poi un nuovo reato “che punisce severamente chi sfregia una donna” con la reclusione Fino a 14 anni. Sono ...

Uomini e donne - Gemma Galgani e la voce clamorosa : "La De Filippi non sa più che fare" - terremoto Mediaset : Bistratta e chiacchierata, Gemma Galgani è la protagonista assoluta di Uomini e donne, non solo del Trono Over. Ora però secondo il settimanale Nuovo Tv si sta preparando un vero e proprio terremoto nello storico dating show di Maria De Filippi. La conduttrice regina di Mediaset "non saprebbe più co

Divorzio tra donne - assegno per 'coniuge' più debole : Roma, 15 mar. (AdnKronos) - Il Tribunale di Pordenone, in una causa di due donne unite civilmente, ha riconosciuto un assegno periodico alla 'coniuge' più debole: "Mi fa piacere leggere che, per la prima volta, un Tribunale ha applicato la legge sulle unioni civili anche in sede di scioglimento, ric