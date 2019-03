Xi: "Con Mattarella incontro fruttuoso"

Con il presidente della Repubblica Sergioc'è stato un ", con un ampio consenso". Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping a termine dell'. Xi Jinping:"Grazie per la squisita accoglienza. Cina e Italia amici malgrado le distanze". "Sono due forze del mondo importanti per la salvaguardia della pace e per promuovere lo sviluppo".La Cina "vuole uno scambio commerciale a due sensi e un eguale flusso di investimenti"."La firma del memorandum" incrementa rapporto imprese Italia-Cina(Di venerdì 22 marzo 2019)

