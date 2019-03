Pietro Tartaglione | Giulia De Lellis? Reazione inaspettata

Pietro Tartaglione - confidenze : Giulia De Lellis - nozze e news figlio : Pietro Tartaglione a ruota libera: le parole su Giulia De Lellis, sul figlio (“Abbiamo fatto un’ecografia strutturale”) e sul matrimonio con Rosa Perrotta che potrebbe slittare Pietro Tartaglione si svela: l’attesa di diventare padre, l’organizzazione del matrimonio con Rosa Perrotta e la diatriba con Giulia De Lellis, andata in scena pochi giorni fa. L’avvocato, per […] L'articolo Pietro Tartaglione, ...

Pietro Tartaglione contro la De Lellis e Damante : Pietro Tartaglione ha postato un video, dove ha commento il riavvicinamento tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, pubblicato sull’ultimo numero del settimanale ‘Chi’. Tartaglione spiega la situazione:”Sono appena tornata a casa. Ho appena appreso la notizia, di cui tutti immagino siate già a conoscenza. Mi auguro che adesso il quadro sia chiaro, perché poi ci sono alcuni di voi che quando si parla di questi due ragazzi hanno ...

Pietro Tartaglione contro Andrea Damante e Giulia De Lellis : "La mia storia ha intaccato i loro piani" (video) : Pietro Tartaglione, nelle scorse ore, ha postato un lungo video, commentando il riavvicinamento al bacio tra i 'nemici giurati', Andrea Damante e Giulia De Lellis, siglato da un servizio sull'ultimo numero del settimanale 'Chi'. L'ex corteggiatore di 'Uomini e Donne' illustra come si è sviluppata la vicenda:prosegui la letturaPietro Tartaglione contro Andrea Damante e Giulia De Lellis: "La mia storia ha intaccato i loro piani" (video) ...

U&D - Pietro Tartaglione contro i Demellis : 'Non prendete in giro la gente' : Pietro Tartaglione nel giro di pochi giorni è tornato a puntare ancora una volta il dito contro Giulia De Lellis e Andrea Damante. Il futuro papà del bambino che porta in grembo Rosa Perrotta ha insinuato che i 'Demellis' si divertono a prendere in giro la gente. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne dopo lo sfogo dei giorni scorsi in cui aveva bacchettato tutte quelle coppie che si mettono insieme solamente per finire sulle copertine dei ...

U&D - Pietro Tartaglione lancia nuove accuse contro i Damellis : 'La gente non è stupida' : Pietro Tartaglione, fidanzato di Rosa Perrotta, ha lanciato nuove accuse contro i Damellis, ossia la coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante protagonista di un recente ritorno di fiamma. I due ragazzi si sono conosciuti grazie al programma Uomini e Donne ma si sono lasciati tempo fa. Durante la loro separazione, la ragazza ha avuto una relazione con Irama, salvo poi ritornare dal suo ex. Tartaglione, nel corso di un alterco sui ...

Pietro Tartaglione - ancora - contro i Damellis : "Non prendete in giro la gente" : Sembra che il ritorno di fiamma tra Giulia De Lellis e Andrea Damante sia ufficiale e, dopo lo scontro avvenuto qualche giorno fa , Pietro Tartaglione è tornato a commentare la reunion dei Damellis. ...

Pietro Tartaglione attacca nuovamente Giulia De Lellis e Andrea Damante : Pietro Tartaglione attacca ancora una volta Giulia De Lellis e Andrea Damante Pietro Tartaglione è tornato ad attaccare Giulia De Lellis e Andrea Damante. Dopo un acceso scontro con la vulcanologa e il dj (che ha usato anche offese omofobe), Pietro questa volta ha dichiarato che secondo lui i due starebbero prendendo in giro i loro fan… “Adesso mi auguro … Continue reading Pietro Tartaglione attacca nuovamente Giulia De Lellis e Andrea ...

Pietro Tartaglione torna su Andrea e Giulia : “Voi prendete in giro la gente” : Pietro Tartaglione torna a parlare di Andrea Damante e Giulia De Lellis Dopo il duro scontro avvenuto qualche giorno fa tra Pietro Tartaglione, Giulia De Lellis e Andrea Damante, ecco che arriva improvvisamente dell’altro materiale per gli appassionati di gossip. torna, infatti, a parlare il quasi sposo di Rosa Perrotta. Qualche ora fa, sul suo profilo […] L'articolo Pietro Tartaglione torna su Andrea e Giulia: “Voi prendete in giro ...

Pietro Tartaglione vs Giulia De Lellis e Andrea Damante : è bufera sui social : Nelle ultime 36 ore si è alzato un vero e proprio polverone fra alcuni protagonisti di Uomini e Donne appartenenti al passato. La vicenda prende il via mercoledì mattina, 6 marzo, quando Pietro Tartaglione posta un messaggio polemico sulle sue Instagram Stories contro coloro che si fidanzano solo per fare le copertine.Il messaggio è giunto quasi in concomitanza con la notizia che ha scosso le bimbe riguardo alla fine della relazione di ...

Pietro Tartaglione e Giulia De Lellis si scontrano sui social : Pietro Tartaglione sui social ha scritto una frase che ha dato molto fastidio a Giulia De Lellis che da poco è tornata single dopo la storia d’amore con Irama, ecco cosa ha scritto:”Ma la smettete di fidanzarvi solo per le copertine? Che poi durate 15 giorni. La gente a casa non è stupida. La De Lellis ha risposto a tono a Tartaglione forse, convinta che non esista, almeno in questo caso, il detto: ‘Ogni riferimento a persone e cose è ...

ROSA PERROTTA E Pietro Tartaglione VS GIULIA DE LELLIS/ 'Ignorante e omofoba e...' : PIETRO TARTAGLIONE ha lanciato una frecciatina a GIULIA De LELLIS? L'esperta in tendenze ha risposto per le rime al fidanzato di ROSA PERROTTA.

Lite social tra Giulia De Lellis e Pietro Tartaglione : Tra Giulia De Lellis e Pietro Tartaglione è guerra sui social. Tartaglione sui sui social ha scritto una frase che ha dato molto fastidio alla De Lellis che da poco è tornata single dopo la storia d’amore con il cantante Irama, ecco cosa ha scritto:”Ma la smettete di fidanzarvi solo per le copertine? Che poi durate 15 giorni. La gente a casa non è stupida. La De Lellis ha risposto a tono a Tartaglione forse, convinta che non esista, almeno in ...

Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta VS Giulia De Lellis/ Interviene anche Taylor Mega : Pietro Tartaglione ha lanciato una frecciatina a Giulia De Lellis? L'esperta in tendenze ha risposto per le rime al fidanzato di Rosa Perrotta.

Uomini e Donne - accusa choc di un corteggiatore : "Perché hanno cacciato Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione" : Bomba contro Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. A lanciarla questa volta è stato un ex corteggiatore del dating show Uomini e Donne, Amedeo Venza. Il ragazzo ha pubblicato una storia contro la coppia, ora in attesa di un bambino, che è subito diventata virale. Si tratta di un'accusa molto precisa,