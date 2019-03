Piccolo | Raggi a Roma solo disastri | dovrebbe tacere

Piccolo : ennesimo bus a fuoco - ma Atac per Raggi sta risorgendo : Roma – “Un altro autobus e’ andato a fuoco questa notte a piazzale Clodio, e’ l’ennesimo ‘flambus’ dall’inizio del 2019. Da settimane la sindaca Raggi continua a ripetere che Atac sta rinascendo, di questo passo somigliera’ sempre piu’ all’araba fenice. Non possiamo augurarci che anche l’azienda capitolina come il mitico uccello riesca a risorgere dalle proprie ...

Piccolo : per Raggi tutto a posto ma intanto crolla altra scala mobile : Roma – “Stamattina gli utenti della Metro B hanno subito, per fortuna senza gravi conseguenze, il crollo delle scale mobili nella fermata Policlinico. A loro la nostra solidarieta’ per un incidente che si poteva evitare se le manutenzioni fossero state eseguite per tempo. Quella odierna e’ una pessima notizia che ci rammenta ancora una volta la scarsa manutenzione attuata in questi anni e denunciata piu’ volte ...

Piccolo : da Raggi ancora nessuna risposta su riapertura stazione Repubblica : Roma – “Dal 23 ottobre 2018 la linea A della Metropolitana di Roma e’ chiusa e il suo destino sembra non trovare casa. Il mese scorso ho interrogato la sindaca, a proposito della possibile riapertura, nessuna risposta e’ ancora arrivata”. “Oggi ho sollecitato di nuovo il Campidoglio e mi auguro che si possa arrivare a una soluzione il piu’ presto possibile. Nel frattempo i cittadini e gli esercenti ...

Roma – "Il Direttore Generale del Comune di Roma Giampaoletti e' indagato per concussione. Raggi, la sospensione per i dipendenti indagati vale anche per lui?". Cosi' in un tweet Ilaria Piccolo, consigliera capitolina del Partito Democratico.

Roma – "Relazione Anticorruzione dell'Ipa: tutto va bene. Ma il rinvio a giudizio del commissario Serini? Ops! Lo hanno dimenticato. E Lanzalone all'Acea? Ops anche! Che sbadati i grillini. Raggi e M5S forcaioli con dipendenti comunali e garantisti con i loro nominati". Cosi' in un tweet Ilaria Piccolo, consigliera capitolina Partito Democratico.