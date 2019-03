Italia | parte la corsa a Euro 2020 | la gara con la Finlandia live su Rai1

Mondo TV - Yoohoo parte anche in Italia su Frisbee : La serie, composta da 52 episodi di 11 minuti ciascuno e co-prodotta da Aurora World Corporation e Mondo TV Suisse, è una Netflix Original Series in 3D CGI che segue le avventure di cinque amici ...

Wang Huiyao 'L economia Italiana non va da nessuna parte - Roma ha bisogno della Cina' : La Cina considera questo governo un partner affidabile? 'Il governo populista ha capito che l'economia italiana non va da nessuna parte, che la globalizzazione l'ha danneggiata. Ora vuole fare ...

Eurovision Tel Aviv 2019 : quando si svolge? Mahmood rappresenterà l’Italia. Le date - il programma ed i partecipanti : La vittoria al Festival di Sanremo ha schiuso a Mahmood le porte dell’Eurovision Song Contest: l’italo-egiziano volerà a Tel Aviv, in Israele, città sede della manifestazione, e sarà proiettato direttamente in finale, dato che l’Italia gode del privilegio di saltare le semifinali. La finale è in programma il 18 maggio, e vi parteciperanno i 10 Paesi qualificati dalla prima semifinale (su 17, dopo il ritiro dell’Ucraina), ...

Fjällräven Polar 2019 : per la prima volta partecipa anche un Italiano : Ritorna Fjällräven Polar, il celebre evento outdoor invernale che ogni anno, nel mese di aprile, chiama a raccolta 20 persone comuni provenienti da tutto il mondo per vivere un’esperienza unica: percorrere 300 km a bordo di una slitta trainata da cani, alla scoperta della natura più selvaggia e incontaminata del Circolo Polare Artico. A promuoverlo ed organizzarlo, già dal 1997, Fjällräven: storica azienda svedese produttrice di abbigliamento e ...

Nazionale - l'Italia di Mancini parte con la caccia ai bomber : ... 'Sono sbagliati in generale, atteggiamenti che non si possono più accettare, macchiano uno sport bellissimo. Si devono vergognare perché danno un pessimo esempio ai bambini, noi grandi invece ...

Sergio Mattarella : 'solida base del partenariato strategico tra Italia e Cina' : L'Italia vede, da tempo, nella Cina non solo un proprio partner economico di primissimo piano, ma anche un motore dell'economia e del commercio mondiale". Mattarella ha rilevato che dall'energia, ...

Gheddafi - il governo Italiano scongela una parte del tesoro del dittatore : un patrimonio enorme : Una parte del tesoro lasciato da Gheddafi è stato sbloccato dal Comitato di sicurezza finanziaria del ministero del tesoro a favore della famiglia del rais libico. Dopo l'attacco della Nato in Libia nel 2012, il Tribunale internazionale dell'Aja aveva chiesto e ottenuto dalla Guardia di finanza il s

Cina : con Italia partenariato strategico : 10.28 "Siamo pronti,insieme all'Italia,a sviluppare ulteriormente il partenariato strategico globale": così il presidente cinese Xi Jinping, sul Corriere della Sera, alla vigilia della sua visita di Stato in Italia. "Siamo pronti a costruire la Nuova Via della Seta", dice il leader cinese, "a investire in Italia per creare una nuova era in settori come la Marina, l'aeronautica,l'aerospazio e la cultura" e sviluppare "la cooperazione nella ...

FLAT TAX FAMIGLIE/ Campiglio : se fatta con più investimenti - l'Italia riparte : La misura è coraggiosa, giusto valutarne con accuratezza modalità di applicazione e costi. Ma può avere effetti importanti sull'equità e sull'economia

Scacchi - Europei 2019 : nel primo turno zoppicano diversi big. Buona partenza degli Italiani - brava Tea Gueci : patta con il GM russo Rozum : Con 361 partecipanti ha preso il via la ventesima edizione dei Campionati Europei individuali di Scacchi in quel di Skopje, Macedonia del Nord. Il torneo si svilupperà lungo questa settimana e la prossima, seguendo un calendario di undici turni e un giorno di riposo previsto per sabato 23. Per molti big la partenza è stata un po’ zoppicante: sono rimasti bloccati sulla patta il detentore del titolo, il croato Ivan Saric, e i numeri due e ...

Ginnastica artistica - Europei 2019 : sorteggiate le suddivisioni. Italia nei gruppi di mezzo - si parte tra trave e volteggio : A Losanna (Svizzera) si è svolto il sorteggio degli Europei 2019 di Ginnastica artistica, sono stati estratti gli ordini di rotazione e la composizione delle varie suddivisioni in vista delle qualificazioni. La rassegna continentale si disputerà a Stettino (Polonia) dal 10 al 14 marzo ed è riservata esclusivamente alle individualiste, ogni Nazione potrà partecipare con massimo 4 ragazze e 6 uomini. Sorteggio sostanzialmente soddisfacente per ...

Riparte l'Xcat offshore - subito podio per barca Italiana Al&Al : E' ripartita a Fujairah negli Emirati nei giorni scorsi la stagione competitiva della categoria regina del powerboating mondiale, l'Xcat offshore, con il primo Fujairah Challenge Trophy organizzato da ...