huffingtonpost

(Di venerdì 22 marzo 2019) L'si dà appuntamento aper la quindicesima edizione di Identità, un'edizione da record con 145 relatori. Da sabato 23 a lunedì 25 marzo, al MiCo-Congressi, spazio a chef italiani e internazionali, congressi e appuntamenti tematici nell'evento ideato da Paolo Marchi e Claudio Ceroni. In continuità con la scorsa edizione dedicata al Fattore Umano, quest'anno tutti gli appuntamenti ruoteranno attorno al tema "Costruire Nuove Memorie". Un tema non scelto a caso, come spiega Paolo Marchi: "Quando affermiamo che una tradizione è una innovazione riuscita, è come se acquisissimo consapevolezza del processo creativo fatto di tanti piccoli, a volte anche grandi, passi. Fai e rifai, prova, smonta e rimonta, togli e rimetti fino a raggiungere il giusto equilibrio. In fondo, cosa fa un cuoco quando ci serve una novità ...

RMarmiton : RT @HuffPostItalia: Identità Golose: l'alta cucina a Milano - HuffPostItalia : Identità Golose: l'alta cucina a Milano - oloapmarchi : RT @identitagolose: Ultima newsletter, interamente dedicata al vino, prima di Identità Golose edizione numero 15. Bacco protagonista tra gl… -