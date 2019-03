huffingtonpost

(Di martedì 19 marzo 2019) Dopo sole 24 ore di braccio di ferro con Matteo Salvini, la nave Mare Jonio della ong italiana Mediterranea Saving Humans, con il suo carico di 49 migranti più l'equipaggio, entra aldi Lampedusa scortata dalla guardia di finanza. E con essa, prontamente sequestrata dalle forze dell'ordine, anche ilgialloverde entra metaforicamente in. Sgravato dal peso della Mare Jonio, l'esecutivo ora può tentare di gestire più agevolmente il voto dell'aula del Senato domani sul caso Diciotti, che vede Salvini oggetto della richiesta di autorizzazione a procedere dei magistrati per sequestro di persona, vale a dire i 177 migranti salvati dalla nave della marina militare italiana l'estate scorsa."Sequestrata la nave dei centri sociali. Ottimo. Ora in Italia c'è unche difende i confini e fa rispettare le leggi, soprattutto ai trafficanti di ...

MicheleAnnibale : RT @Open_gol: I partiti che sostengono il governo Conte sembrano considerare la Libia un porto sicuro. Nonostante il rapporto Onu sugli «or… - HuffPostItalia : Il governo va in porto - FabioPariseBFF : RT @Open_gol: I partiti che sostengono il governo Conte sembrano considerare la Libia un porto sicuro. Nonostante il rapporto Onu sugli «or… -