laragnatelanews

(Di martedì 19 marzo 2019)L’ultima settimana disarà un periodo piuttosto importante in termini di annunci per alcune importanti big del settore hi-tech. Se tra 6 giorni Apple si appresta a svelare al mondo quello che dovrebbe essere il suo anti-Netflix, una piattaforma per lo streaming video con un catalogo composto da produzioni originali,non sarà da meno.Come già ricordato in passato, per il 262019, a Parigi, è previsto un evento di presentazione che permetterà al produttore cinese di aprire il sipario sulla nuova linea di smartphoneP30, itop di gamma attesi da milioni di consumatori. Fino ad oggi sono state molteplici le indiscrezioni su questi dispositivi, che hanno permesso di conoscere in anticipo gran parte della scheda tecnica e delle novità che caratterizzeranno la nuova famiglia di smartphone di ultima generazione. Ma un dettaglio molto ...

cyberanimax : - MaurizioMurgia : L'ultima settimana di marzo sarà un periodo piuttosto importante in termini di annunci per alcune importanti big de… - laragnatelanews : Huawei P30: trapelano i prezzi dei vari modelli, in attesa del 26 marzo -