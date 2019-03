Wanda Nara | Mauro sta cercando di recuperare | il problema al ginocchio è reale

Inter - gioia derby. Wanda Nara : "Avevo scommesso coi miei amici - ho vinto" : Milano, 18 marzo 2019 " L' Inter vince il derby e, a quanto pare, è vicini a risolvere i problemi con Mauro Icardi . Successo in una partita pazza per 2-3, da veri cuori forti e Inter isti, e pochi ...

Melissa Satta bacchetta Wanda Nara : euro Sei un'agente o una showgirl? euro : Aria di derby fra due delle wags più note agli appassionati di calcio, e non solo,. Nell'intervista rilasciata ai microfoni del famoso quotidiano sportivo, La Gazzetta dello Sport, la bella Melissa ...

