Selvaggia Lucarelli | Volevano vendere un video in cui faccio sesso | ma non sono

(Di lunedì 18 marzo 2019)In un'intervista concessa al quotidiano La Verità per commentare la vicenda Giulia Sarti, le cui foto scattate in alcuni momenti di intimitàin circolazione,ha raccontato per la prima volta un episodio che la riguarda ("mi è tornato in mente in queste ore") :Un giorno, anni fa, mi arrivò una telefonata da Lele Mora: 'Guarda che c'è un tizio che ha unin cui tu faie sta cercando di venderlo in giro. Il primo impulso, che non riuscii a trattenere, fu quello di scoppiare a piangere. Mi fece coraggio, indagai, provai a risalire la catena; chiesi chi fosse il tipo, lo individuai, e solo così, dopo giorni di angoscia, ebbi la certezza che la ragazza delnon fossi io.: "unin cui, ma nonio" 18 marzo 2019 11:36.

