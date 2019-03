Samsung Galaxy A60 o A8s Lite si mostra in un nuovo video

Samsung Galaxy A20 è ufficiale in Russia a meno di 200 euro : Samsung ha annunciato il quarto dispositivo della rinnovata gamma Galaxy A. Si tratta di Samsung Galaxy A20, ufficiale in Russia a meno di 200 euro. L'articolo Samsung Galaxy A20 è ufficiale in Russia a meno di 200 euro proviene da TuttoAndroid.

I primi render di Samsung Galaxy A40 mostrano alcuni dettagli interessanti : I primi presunti render di Samsung Galaxy A40 mostrano il probabile aspetto del nuovo medio gamma del produttore sud coreano. L'articolo I primi render di Samsung Galaxy A40 mostrano alcuni dettagli interessanti proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A2 Core e Galaxy A20 : nuove conferme dalle certificazioni : Samsung Galaxy A2 Core e Galaxy A20 sono i protagonisti di nuove indiscrezioni, con certificazioni che offrono conferme sulle rispettive schede tecniche. L'articolo Samsung Galaxy A2 Core e Galaxy A20: nuove conferme dalle certificazioni proviene da TuttoAndroid.

Mette piede in Italia il Samsung Galaxy Watch Active : prezzo e punti forti : A molti è piaciuto il Samsung Galaxy Watch Active, l'ultimo indossabile del produttore asiatico, presentato a margine dell'evento UNPACKED 2019 insieme ai Galaxy S10. Gli amanti dell'attività fisica e del benessere in generale non potranno che apprezzarlo, visto che il wereable ben coniuga lo stile sportivo a quello dell'alta moda. Quattro sono le colorazioni disponibili: nero, argento, oro rosa e verde, ad un prezzo consigliato di 249 ...

Samsung presenterà nuovi modelli della gamma Galaxy A con un evento globale il 10 Aprile : Il prossimo 10 Aprile Samsung ha in programma un evento globale dedicato agli smartphone di fascia media della gamma Galaxy A che si terrà in contemporanea a Bangkok, Milano e San Paolo. Dopo l'annuncio di Samsung Galaxy A30 e Galaxy A50 al MWC 2019, il colosso sudcoreano potrebbe presentare in questa occasione altri modelli della stessa fascia come Galaxy A40, Galaxy A60 e Galaxy A90. L'articolo Samsung presenterà nuovi modelli della gamma ...

Sta arrivando l’aggiornamento di marzo per Samsung Galaxy S9 : selfie ai livelli del Galaxy S10 : Sono notizie davvero interessanti quelle che stiamo ricavando in queste ore per tutti coloro che sono in possesso di un Samsung Galaxy S9 o di un S9 Plus. A distanza di pochissimi giorni dalla svolta che è stata assicurata ai modelli brandizzati TIM, per i quali è stata finalmente assicurata la Dark Mode come avrete notato dal nostro articolo dello scorso fine settimana, oggi 18 marzo è già tempo di rivolgere lo sguardo in avanti. In Germania, ...

Sconsigliato il Samsung Galaxy S10e? La batteria inchioda il device : Che il Samsung Galaxy S10e sia un dispositivo degno di nota ve lo abbiamo già raccontato in tutte le salse, ed in particolare in questo articolo dedicato. Su alcuni e-commerce è già possibile reperirlo intorno ai 700 euro, un risparmio notevole, specie considerando che è stato immesso sul mercato praticamente da pochi giorni. Come per tutti gli smartphone fin qui realizzati, anche questo è macchiato da qualche pecca (sarebbe assurdo il ...

Problemi Samsung Galaxy S10 guida uso smartphone : La migliore guida per usare smartphone Samsung risolvere i Problemi con il Galaxy S10 Samsung. Un piccolo Corso per usare smartphone in modo semplice

Samsung Galaxy S9 e S9+ si aggiornano : patch di sicurezza di marzo 2019 e nuove feature : Samsung Galaxy S9 e S9+ stanno ricevendo un aggiornamento con le patch di sicurezza di marzo 2019 e una novità per la fotocamera ripresa dai Galaxy S10. L'articolo Samsung Galaxy S9 e S9+ si aggiornano: patch di sicurezza di marzo 2019 e nuove feature proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S8 e S8+ ricevono le patch di sicurezza di marzo in Italia : Samsung Galaxy S8 e S8+ si aggiornano in Italia con le patch di sicurezza del mese di marzo 2019, partendo dalle versioni no brand. Ecco i nuovi firmware G950FXXS4DSC2 e G955FXXS4DSC2. L'articolo Samsung Galaxy S8 e S8+ ricevono le patch di sicurezza di marzo in Italia proviene da TuttoAndroid.

Puntualissimo su Samsung Galaxy S8 l’aggiornamento di marzo - non solo la sicurezza in ballo : I Samsung Galaxy S8 italiani non possono certo ritenersi abbandonati dal punto di vista software. A fine febbraio, l'esemplare serigrafato ha ricevuto Android 9 Pie con feedback più che positivi post aggiornamento. Oggi tocca invece al firmware di marzo fare capolino sull'ammiraglia del lontano (oramai)2017). In queste prime ore di lunedì, in distribuzione via OTA, c'è l'update XXS4DSC2, identificato appunto come patch di sicurezza del mese ...

Alcuni Samsung Galaxy S10 hanno problemi con Android Auto : Alcuni neo-possessori dei Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10 Plus stanno segnalando sul forum del produttore coreano di avere un problema con Android Auto L'articolo Alcuni Samsung Galaxy S10 hanno problemi con Android Auto proviene da TuttoAndroid.

Prime lamentele anche sulla batteria del Samsung Galaxy S10 : dagli USA un potenziale bug : Ci sono alcune segnalazioni che dobbiamo tenere in considerazione in questi giorni per quanto riguarda il Samsung Galaxy S10. Dopo avervi parlato di un'anomalia per quanto riguarda il riconoscimento delle impronte digitali, come avrete percepito da un articolo pubblicato alle porte dello scorso fine settimana, oggi 18 marzo ritengo opportuno portare alla vostra attenzione un'anomalia che potrebbe avere delle conseguenze anche sul fronte ...