On Air | Azzurri a caccia di Euro2020 Clamoroso Federer

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : fiorettisti azzurri terzi a Il CAiro. Italia sconfitta dalla Francia in semifinale : La squadra azzurra di fioretto maschile non si ripete dopo il successo di Tokyo e chiude al terzo posto nella tappa a Il Cairo. Gli azzurri (Daniele Garozzo, Giorgio Avola, Alessio Foconi ed Andrea Cassarà) sono stati sconfitti per 45-41 dalla Francia in semifinale e poi hanno superato nella finalina la Corea del Sud con il punteggio di 45-35. La vittoria alla fine ai soliti Stati Uniti, che hanno dominato la finale contro i transalpini, ...

Scherma – Coppa del Mondo : il Fioretto fa tappa al CAiro - gli azzurri in gara : Scherma: la Coppa del Mondo di Fioretto fa tappa al Cairo, 24 azzurri in pedana Il Fioretto mondiale fa tappa a Il Cairo. La capitale egiziana accoglie infatti nel fine settimana sia la tappa di Coppa del Mondo maschile che quella femminile. Un ‘combined’ atipico perché vedrà lo svolgimento in contemporanea della tre giorni per le due specialità. Si inizia con le fasi a gironi di entrambe le gare, a cui seguiranno gli assalti ...

Scherma - Coppa del Mondo 2019 : sciabolatori azzurri lontani dal podio a Il CAiro : Nel Grand Prix di sciabola maschile ad Il Cairo gli azzurri chiudono lontani dal podio. Nessun italiano è riuscito a raggiungere i quarti di finale, con i quattro italiani ancora in corsa (Aldo Montano, Giovanni Repetti, Enrico Berrè ed Alberto Pellegrini) che sono stati tutti eliminati agli ottavi. Aldo Montano è stato sconfitto per 15-12 dal sudcoreano Oh Sanguk, Giovanni Repetti è uscito con il francese Vincent Anstett per 15-11. Enrico Berrè ...

Scherma – Sciabola maschile e femminile : azzurri in pedana al CAiro - sette uomini nel main draw : sette azzurri nel main draw maschile, domattina in programma la fase di qualificazione femminile Saranno dieci gli atleti azzurri che questo sabato mattina torneranno in pedana a Il Cairo dove ha preso il via la tre giorni dedicata al Grand Prix FIE di Sciabola maschile e femminile. La prima giornata è stata dedicata alla fase di qualificazione della gara maschile ed ha visto ben sette Sciabolatori italiani staccare il pass per il main ...